Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha ở World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất, đá giờ đẹp

Trận đấu quả cảm của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã trải qua màn ngược dòng kịch tính như phim trước Croatia ở World Cup 2026. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội trải qua hiệp 1 giằng co trước hàng thủ kiên cường của Croatia, trước khi thủng lưới ngay đầu hiệp 2 bởi cú ra chân quyết đoán của Ivan Perisic.

Tuy nhiên, khi bị đẩy sát bờ vực, sức chiến đấu mạnh mẽ đã đưa Bồ Đào Nha trở lại cuộc chơi.

Bồ Đào Nha thẳng tiến vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Phút 68, Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền khi hậu vệ Croatia xô ngã Renato Veiga trong vòng cấm. Trên chấm luân lưu, Ronaldo đánh bại thủ thành Dominik Livakovic với pha đặt lòng quyết đoán để gỡ 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở vòng knock-out World Cup.

Chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha được ấn định phút 90+4, khi Rafael Leao có quả tạt đẹp mắt để Goncalos Ramos bay người đánh đầu ghi bàn. Ramos được tung vào sân thay Ronaldo. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp hàng công Bồ Đào Nha có trận đấu đáng nhớ nhất từ đầu giải.

Song, Bồ Đào Nha cũng trải qua khoảnh khắc thót tim cuối trận, khi bị chọc thủng lưới ở phút 90+13. Sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã việt vị trước khi nhả bóng cho đồng đội ghi bàn. Dù Veiga để bóng chạm đầu, nhưng trọng tài cho rằng đây là pha chạm bóng bị động, nên quyết định từ chối bàn thắng được bảo toàn.

Đánh bại Croatia, Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của Ronaldo cùng đồng đội là Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Áo 3 bàn không gỡ ở trận đấu trước đó.

Trận derby bán đảo Iberia sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở World Cup 2018, nơi Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3 nhờ cú hat-trick của Ronaldo.