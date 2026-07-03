Nóng: Ronaldo lần đầu ghi bàn ở vòng knock-out World Cup rồi bị... thay ra

May mắn đã mỉm cười với Ronaldo

Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đang có trận "khổ chiến" với Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Dù không được đánh giá quá cao do đội hình già cỗi (Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic đều đã bên kia sườn dốc sự nghiệp), nhưng đương kim hạng ba Croatia vẫn đủ kinh nghiệm để gây khó dễ cho Bồ Đào Nha.

Sau hiệp 1 giằng co ở tuyến giữa cùng những cơ hội bị đôi bên phung phí, Croatia tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Perisic đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó, với cú sút đẳng cấp xuyên qua một "rừng" chân hậu vệ để mở tỷ số cho Croatia.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha bị đẩy vào thế chân tường, Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc. Đội bóng của HLV Roberto Martinez được hưởng quả phạt đền phút 67, sau khi Renato Veiga bị kéo ngã trong vòng cấm Croatia. Sau khi xem lại pha quay chậm nhờ VAR tham vấn, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Ronaldo bước lên nhận trách nhiệm, rồi nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Dominik Livakovic với cú sút nhẹ nhàng, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Trước đó, Ronaldo cũng làm rung lưới Livakovic nhờ pha xử lý tinh tế, nhưng anh bị bắt việt vị nửa thân người.

Như vậy, bước đến kỳ World Cup thứ 6, Ronaldo đã lần đầu tận hưởng cảm giác ghi bàn ở vòng knock-out.

Ronaldo được rút ra nghỉ ẢNH: REUTERS

Ronaldo từng trắng tay ở vòng knock-out World Cup 2006 dù Bồ Đào Nha vào tới bán kết, bị Tây Ban Nha loại với tỷ số tối thiểu tại vòng 16 đội World Cup 2010, dừng bước ở vòng bảng World Cup 2014, sau đó lại... vô duyên ở 2 kỳ 2018 và 2022. Song, sự bền bỉ của Ronaldo đã được đền đáp xứng đáng, khi anh phá vỡ "lời nguyền" cuối sự nghiệp.

Bồ Đào Nha vẫn đang gặp khó trước Croatia. Phút 82, HLV Martinez thay Ronaldo khỏi sân. Đây là lần đầu tại World Cup 2026, Ronaldo bị cho ra nghỉ.