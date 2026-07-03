Báo Croatia chỉ trích trọng tài và VAR vì thua đau Bồ Đào Nha: ‘Thật tàn nhẫn’

Ngay sau khi trận đấu trên sân Toronto (Canada) khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha, tờ Jutarnji List giật dòng tít đầy cảm xúc: "Không thể nào tàn nhẫn hơn được nữa". Tờ báo này nhắc lại những diễn biến ở phút bù giờ hiệp 2 khi Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới ở phút 90+13, toàn bộ cầu thủ Croatia và hàng chục nghìn CĐV đã tin rằng đội bóng sẽ kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong ít phút trước khi tín hiệu từ phòng VAR xuất hiện.

Sau quá trình kiểm tra khá lâu, trọng tài người Na Uy Espen Eskas xác định Igor Matanovic đã chạm đầu rất nhẹ vào đường chuyền của Ivan Perisic trước khi bóng đến chân Mario Pasalic. Chính cú chạm tưởng như không đáng kể đó khiến Pašalić rơi vào thế việt vị, đồng nghĩa bàn thắng của Gvardiol không được công nhận.

Truyền thông Croatia cho rằng trọng tài và tổ VAR có nhiều quyết định có lợi cho Bồ Đào Nha ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 3.7 ẢNH: REUTERS

Jutarnji List mô tả đây là "cơn mưa lạnh" giáng xuống Croatia đúng vào thời điểm đội bóng tưởng như đã thoát khỏi thất bại. Tờ báo cho rằng bóng đá hiếm khi tạo ra một cái kết nghiệt ngã đến vậy, khi chỉ một cú chạm gần như không thể nhận ra bằng mắt thường đã thay đổi số phận của cả trận đấu.

Không chỉ tiếc nuối vì bàn thắng bị từ chối, nhiều tờ báo Croatia còn cho rằng đội bóng của HLV Zlatko Dalic hoàn toàn xứng đáng nhận nhiều hơn một thất bại. Theo họ, Croatia đã chơi một trận đấu rất hay, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có thời điểm khiến Bồ Đào Nha lúng túng. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội của Mateo Kovacic hay Mario Pasalic, hoặc không mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền giúp Cristiano Ronaldo gỡ hòa, cục diện trận đấu có thể đã hoàn toàn khác.

Tờ Vecernji List dành những lời động viên cho các tuyển thủ khi khẳng định: "Các bạn vẫn là những người hùng của chúng tôi, các bạn không đáng phải chịu thất bại này." Theo tờ báo, Croatia đã cống hiến một trong những màn trình diễn trưởng thành và xuất sắc nhất trong nhiều năm qua, nhưng cuối cùng lại gục ngã bởi những chi tiết nhỏ nhất.

Vecernji List cũng nhắc đến công nghệ cảm biến gắn trong bóng mà FIFA sử dụng để hỗ trợ xác định thời điểm cầu thủ chạm bóng. Chính dữ liệu từ hệ thống này đã giúp VAR kết luận Matanović có tác động vào bóng trước khi Pasalic nhận bóng trong tư thế việt vị. Dù thừa nhận quyết định phù hợp với luật, tờ báo vẫn xem đây là một kết cục quá khắc nghiệt đối với Croatia.

Modric cùng các đồng đội thất vọng sau trận thua ngược Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Gay gắt hơn cả là Sportske Novosti, khi tờ báo này cho rằng Croatia vừa tự mắc sai lầm, vừa phải chịu những quyết định bất lợi từ tổ trọng tài. "Liệu điều này có thể xảy ra không? Chúng ta sẽ còn tự hỏi câu hỏi ấy trong nhiều năm nữa", Sportske Novosti bình luận, đồng thời viết thêm rằng: "Chúng ta tự hại mình, và tổ trọng tài, VAR đã giăng sẵn thòng lọng cho chúng ta".

Tờ báo cũng không đồng tình với việc FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Ronaldo, cho rằng lựa chọn đó "đã nói lên tất cả" về những gì diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.

Trên sân Toronto, Croatia mở tỷ số ở phút 53 nhờ Ivan Perisic sau một hiệp hai đầy khởi sắc. Tuy nhiên, Ronaldo gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 68 sau khi VAR xác định Nikola Vlasic phạm lỗi trong vòng cấm. Đến phút 90+4, Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn đưa Bồ Đào Nha vượt lên.

Sportske Novosti nhấn mạnh: “Dù nhiều chuyên gia trọng tài tại Croatia cũng thừa nhận luật đã được áp dụng đúng trong tình huống này, thất bại trước Bồ Đào Nha sẽ còn ám ảnh người hâm mộ rất lâu. Đây là một trong những trận thua đau đớn nhất của Croatia trong nhiều năm trở lại đây, khi đội bóng chơi ngang ngửa, thậm chí có thời điểm lấn lướt đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn phải rời World Cup theo cách không thể tàn nhẫn hơn".