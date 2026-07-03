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Thể thao World Cup 2026

Sao Croatia làm rõ bàn thắng bị từ chối phút 103 trận thua Bồ Đào Nha: ‘Tôi cảm thấy…’

Văn Trình
Văn Trình
Croatia đã phải dừng bước đầy tiếc nuối trước Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau khi bàn thắng ở phút 103 bị VAR từ chối. Sau trận đấu, tiền đạo Igor Matanovic lần đầu lên tiếng, xác nhận anh đã chạm bóng trước tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận.

Phút 90+13, Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, khiến các cầu thủ Croatia vỡ òa vì tin rằng tỷ số đã được cân bằng 2-2. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Espen Eskas quyết định không công nhận bàn thắng.

Nguyên nhân nằm ở tình huống Igor Matanovic được xác định đã chạm bóng trước khi bóng đến chân Mario Pasalic. Thời điểm đó, Pasalic đứng dưới hàng phòng ngự Bồ Đào Nha nên rơi vào thế việt vị, khiến toàn bộ pha bóng sau đó không còn hợp lệ.

Ngay sau trận đấu, Matanovic thừa nhận bản thân cũng cảm nhận được pha tiếp xúc rất nhỏ với bóng. Anh chia sẻ với truyền thông nước nhà: "Tôi cảm thấy bóng chạm nhẹ, có lẽ chỉ bằng tóc. Tôi cũng không chắc hoàn toàn nên đã hỏi trọng tài. Ông ấy nói hệ thống xác nhận đã có pha chạm bóng và vì vậy đó là lỗi việt vị".

Sao Croatia làm rõ bàn thắng bị từ chối phút 103 trận thua Bồ Đào Nha: ‘Tôi cảm thấy…’- Ảnh 1.

Matanovic (phải) cho rằng bóng đã khẽ chạm tóc trước khi đồng đội anh ghi bàn

ẢNH: REUTERS

Điều khiến tình huống này gây tranh cãi là các góc quay truyền hình gần như không thể xác định liệu Matanovic có thực sự chạm bóng hay không. Nhiều người ban đầu cho rằng anh đã đánh hụt, đồng nghĩa Pasalic không việt vị.

Tuy nhiên, FIFA đã sử dụng công nghệ cảm biến chuyển động được tích hợp bên trong bóng thi đấu World Cup 2026. Con chip này truyền dữ liệu theo thời gian thực tới tổ VAR, ghi nhận chính xác thời điểm xảy ra tiếp xúc với bóng.

Ngoài hình ảnh, VAR còn sử dụng đồ họa dạng "snicko" – tương tự công nghệ trong môn cricket – thể hiện tín hiệu tăng đột biến đúng thời điểm Matanovic chạm bóng. Đây chính là bằng chứng để xác định pha bóng đã đổi người chạm cuối cùng trước khi đến chân Pasalic.

Công nghệ này từng được Adidas giới thiệu với tên gọi "Connected Ball Technology", giúp trọng tài xác định chính xác các pha chạm bóng cực nhỏ mà mắt thường hoặc camera rất khó nhận biết.

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Croatia tiếc nuối nhưng chấp nhận sự thật

Dù xác nhận bản thân đã chạm bóng, Matanovic vẫn không giấu được nỗi thất vọng khi Croatia phải dừng bước đầy cay đắng.

"Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này. Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp hai nhưng cuối cùng vẫn bị loại. Thất bại này sẽ khiến chúng tôi đau đớn trong nhiều ngày tới, sau đó chúng tôi phải đứng dậy và hướng đến EURO", anh nói.

Hậu vệ Josip Stanisic cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi cho rằng Croatia đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng.

"Chúng tôi để thủng lưới hai bàn rất đáng tiếc. Chúng tôi còn có thêm vài cơ hội ghi bàn nhưng may mắn không đứng về phía mình. Những kỳ World Cup trước, vận may từng mỉm cười với Croatia. Lần này thì không".

Sao Croatia làm rõ bàn thắng bị từ chối phút 103 trận thua Bồ Đào Nha: ‘Tôi cảm thấy…’- Ảnh 2.
Sao Croatia làm rõ bàn thắng bị từ chối phút 103 trận thua Bồ Đào Nha: ‘Tôi cảm thấy…’- Ảnh 3.

Đội tuyển Croatia rời World Cup 2026 theo kịch bản đầy kịch tính

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Croatia vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ivan Perisic đầu hiệp hai. Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền trước khi Goncalo Ramos ghi bàn ở phút bù giờ giúp Bồ Đào Nha dẫn ngược 2-1.

Bàn thắng của Gvardiol ở phút 103 từng thắp lại hy vọng cho Croatia, nhưng công nghệ cảm biến trong bóng thi đấu đã xác nhận pha chạm bóng rất nhỏ của Matanovic, khiến VAR hủy bàn thắng và khép lại hành trình của đội bóng áo ca-rô tại World Cup 2026.

Quyết định này tiếp tục tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ đánh giá FIFA đã có thêm công cụ giúp các quyết định trở nên chính xác hơn, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc các pha chạm bóng "bằng tóc" cũng có thể làm thay đổi kết quả trận đấu khiến bóng đá ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.

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