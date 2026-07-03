Bác sĩ Việt giỏi chuyên môn và tiếng Anh thu hút người bệnh nước ngoài

"Tăng trưởng du lịch y tế Việt Nam ước đạt 2 tỉ USD và có thể lên đến 3 - 3,5 tỉ USD vào năm 2030, nếu có các giải pháp, thực thi hiệu quả", ông Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đưa ra con số dự báo trên tại hội thảo Phát triển du lịch y tế Hà Nội diễn ra chiều 3.7, do Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tổ chức.

Bác sĩ Việt Nam giỏi chuyên môn và tiếng Anh đem lại sự tin tưởng với người nước ngoài khi tìm hiểu về dịch vụ y tế tại Việt Nam ẢNH: THANH TUYỀN

Chia sẻ về thực tế tiếp nhận các ca bệnh từ nước ngoài, đại diện hệ thống y tế Vinmec, cho biết, đã đón các bệnh nhân, khách sử dụng dịch vụ y tế đến từ hơn 20 quốc gia. Suốt quá trình chữa trị, người bệnh được nhân viên chăm sóc khách hàng đồng hành ngay từ khi làm thủ tục ban đầu, tư vấn từ xa, trước khi nhập cảnh; bác sĩ tư vấn đầy đủ về chuyên môn.

Mới đây nhất, một bệnh nhân người Úc đến Việt Nam để điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Vinmec Times city (Hà Nội). Trước đó, ông đã được bác sĩ tại Australia chẩn đoán và đưa ra phương án điều trị.

Theo chia sẻ của bệnh nhân này, ông lựa chọn Vinmec tại Việt Nam vì tiếp cận phẫu thuật trong thời gian ngắn, công nghệ hiện đại. Ông tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia vì các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật robot và ung thư niệu khoa; có khả năng trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, tạo thuận lợi trong quá trình tư vấn và điều trị.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chỉ rõ hạn chế của y tế Việt Nam về thủ tục, chăm sóc khách hàng, tư vấn từ xa, ít cơ sở đạt chuẩn quốc tế.

Một số ý kiến cho rằng, cần có sự phối hợp của Bộ Y tế với các bộ ngành liên quan để các thủ tục nhập cảnh, lưu trú với khách du lịch y tế thuận lợi; các cơ sở y tế cần kết nối về thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế quốc tế đảm bảo tài chính cho người bệnh.

Đồng thời chất lượng dịch vụ y khoa cần đạt chuẩn quốc tế, như JCI (hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và chứng nhận chất lượng bệnh viện khắt khe hàng đầu thế giới của Mỹ, tập trung vào an toàn người bệnh).

Các ý kiến cũng khuyến cáo, Việt Nam cạnh tranh gay gắt với các nước đã triển khai du lịch y tế như Singapore, Thái Lan, Malaysia, vì họ luôn cải tiến chất lượng; trong khi Hàn Quốc đang có thế mạnh du lịch y tế phẫu thuật thẩm mỹ.



