Du lịch y tế của Việt Nam có thể đem lại cả tỉ USD mỗi năm

Bộ Y tế và Bộ VH-TT-DL thống nhất hợp tác phát triển du lịch và y tế hiệu quả, bền vững giai đoạn 2025 - 2030, với mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của ngành y tế và ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân lực giỏi, công nghệ hiện đại ngang tầm quốc tế được ngành y tế triển khai tại các bệnh viện là một trong các thế mạnh phát triển du lịch y tế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xây dựng thương hiệu Việt Nam trở thành điểm đến có các dịch vụ du lịch và dịch vụ y tế uy tín trong khu vực và trên thế giới, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam.

Xây dựng hệ thống gắn kết giữa dịch vụ y tế với dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng nhằm thu hút khách du lịch và phát huy tiềm năng, lợi thế về y học của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình dịch vụ du lịch kết hợp với dịch vụ y tế nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ du lịch y tế gắn với phát triển du lịch.

Đó là mục tiêu chung của Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển du lịch và y tế hiệu quả, bền vững giai đoạn 2025 - 2030, vừa được ký kết bởi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng.

Với ghi nhớ này, 2 bộ phối hợp xây dựng, tham mưu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch tiếp cận với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng; đồng thời hỗ trợ cơ sở y tế xây dựng chiến lược và các gói dịch vụ cụ thể thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ y tế.

Ngành du lịch mở rộng, khuyến khích dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe kết nối với cơ sở y tế trong các cơ sở dịch vụ du lịch và hoạt động chuyên ngành; ngành y tế tăng cường đầu tư dịch vụ chất lượng cao, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để đẩy mạnh thu hút người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh, chữa bệnh...

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) làm đầu mối triển khai các nội dung hợp tác.

Riêng TP.HCM, ngành răng hàm mặt thu hơn 3.000 tỉ đồng/năm

Theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, y tế trong nước với tinh hoa về y học cổ truyền; y học hiện đại với đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi, nhân lực y tế chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại, sẽ là điểm đến được tin cậy và lựa chọn của các du khách trong và ngoài nước, khi triển khai bài bản dịch vụ du lịch y tế, với các gói dịch vụ y tế phù hợp và chất lượng tương xứng, đem lại sự hài lòng.

"Theo ước tính mới nhất, riêng tại TP.HCM, nguồn thu của chuyên ngành răng hàm mặt đã đạt hơn 3.000 tỉ đồng/năm. Trong tương lai, nguồn thu từ du lịch y tế ước đạt tỉ USD/năm, khi được triển khai đồng bộ, với các chuyên khoa thế mạnh, tại các tỉnh, thành", ông Đức cho biết.

Một chuyên gia đầu ngành răng hàm mặt cho hay, nhiều bệnh nhân người nước ngoài, Việt kiều đã lựa chọn điều trị, chăm sóc răng miệng, chỉnh nha, phẫu thuật tại cơ sở uy tín đầu ngành trong nước. Tại bệnh viện tuyến T.Ư, mỗi năm ước có hàng ngàn lượt người nước ngoài, Việt kiều sử dụng dịch vụ này, với tổng mức chi trả cả triệu USD.

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa) sẽ triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng - lữ hành; cùng đó phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao thu hút người nước ngoài.