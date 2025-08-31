Du lịch y tế: Thị trường tỉ đô cần được bứt phá

Sáng 31.8, Báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức tọa đàm “Hình thành và phát triển loại hình du lịch y tế - sức khỏe tại TP.HCM” nhằm hiến kế, góp ý, đóng góp từ các chuyên gia để biến tiềm năng của TP.HCM thành các sản phẩm du lịch y tế có chất lượng, bền vững.

Thị trường giàu tiềm năng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách quốc tế (chiếm 35,6% cả nước) và 18,3 triệu lượt khách nội địa, nâng tổng số khách đạt trên 22 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước tính gần 118.000 tỉ đồng, cho thấy sự tăng trưởng tích cực của ngành.

Tọa đàm nhằm hiến kế, góp ý, đóng góp từ các chuyên gia để biến tiềm năng của TP.HCM thành các sản phẩm du lịch y tế có chất lượng, bền vững ẢNH: T.L

TP.HCM hiện có 162 bệnh viện, gồm 12 bệnh viện bộ, ngành; 32 bệnh viện đa khoa; 28 bệnh viện chuyên khoa và 90 bệnh viện ngoài công lập.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng khám tư nhân cũng phát triển mạnh với khoảng 9.886 phòng khám chuyên khoa và 351 phòng khám đa khoa. Đây là nền tảng quan trọng để TPHCM phát triển loại hình du lịch kết hợp y tế.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Hồng Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, cho biết du lịch y tế gắn với y học cổ truyền là lĩnh vực đầy tiềm năng.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, mỗi năm có khoảng 400 - 500 lượt khách nước ngoài đến khám. Tuy nhiên, lượt khách này vẫn “khiêm tốn” do một số nguyên nhân như: cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, thiếu không gian phù hợp để triển khai các dịch vụ; đội ngũ y tế vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi ngoại ngữ còn thiếu; chưa có quy định cụ thể về việc chiết khấu cho doanh nghiệp lữ hành; thủ tục thanh toán quốc tế còn nhiều vướng mắc…

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quốc Hưng, khoa Da liễu - thẩm mỹ da, Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: T.L

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quốc Hưng, khoa Da liễu - thẩm mỹ da, Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM cho biết, TP.HCM có lợi thế trong lĩnh vực thẩm mỹ với chi phí dịch vụ cạnh tranh với các nước trong khu vực. Song song đó, TP.HCM có môi trường du lịch năng động, chính sách visa thuận lợi cùng hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng phong phú.

Tuy nhiên, bác sĩ Hưng nhìn nhận, lĩnh vực thẩm mỹ tại TP.HCM cũng đối diện nhiều hạn chế. Thương hiệu thẩm mỹ của thành phố nói riêng và cả nước nói chung chưa nổi bật trên thị trường quốc tế. Trong khi một số nước như Hàn Quốc, Thái Lan đã định hình thương hiệu thì nước ta vẫn tồn tại không ít phòng khám hoạt động không phép, gây ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Cường, cố vấn chuyên môn Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Mỹ Đức, cho biết Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng lượng khách du lịch đến để thực hiện dịch vụ này vẫn chưa nhiều.

Theo bác sĩ Cường, thụ tinh trong ống nghiệm có thể trở thành một trong những dịch vụ mũi nhọn để phát triển du lịch y tế. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 60 đơn vị thực hiện kỹ thuật này với chi phí cực kỳ cạnh tranh so với các nước khác.

Ông cho biết, có rất người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng hoạt động này vẫn còn mang tính tự phát, chưa được tổ chức, khai thác thành một thế mạnh du lịch y tế đúng nghĩa.

Đại diện các bệnh viện kiến nghị cần có cơ chế, chính sách riêng cho du lịch y tế, cần tạo điều kiện để các cơ sở y tế phối hợp cùng doanh nghiệp lữ hành, có chính sách chiết khấu hợp lý nhằm hình thành những tour, tuyến đặc thù đưa khách đến trải nghiệm dịch vụ tại bệnh viện.

Định hướng phát triển du lịch y tế tại TP.HCM

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ở góc độ quản lý nhà nước, ngành du lịch TP.HCM xác định trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp và đề xuất các chính sách để phát triển loại hình du lịch y tế - sức khỏe phù hợp.

Sở Du lịch TPHCM đang triển khai Đề án phát triển du lịch y tế nhằm xây dựng các sản phẩm đặc thù, tập trung vào những lĩnh vực thế mạnh như nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu… Sở cũng đề xuất ngành y tế mạnh dạn hợp tác công - tư, dám “bước ra khỏi vùng an toàn” để gắn kết y tế với du lịch.

Ông Hòa cho biết, để sản phẩm du lịch y tế thực sự hấp dẫn, cần chú trọng nhu cầu thực tiễn của khách hàng, khắc phục hạn chế về nhân lực, ứng dụng công nghệ AI để hỗ trợ cho sự phát triển loại hình này.

Về hạ tầng, TP.HCM định hướng khai thác lợi thế một số bệnh viện lớn có bãi đáp trực thăng ở khu vực Cần Giờ, khu vực trung tâm chuẩn quốc tế để hút khách khám chữa bệnh kết hợp du lịch, rút ngắn thời gian di chuyển từ cơ sở y tế đến sân bay quốc tế.

Ngoài ra, Sở Du lịch TP.HCM cũng sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung chính sách visa thuận lợi hơn để tăng sức hút với du khách quốc tế.