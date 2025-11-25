Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người bệnh sẽ đánh giá chất lượng bệnh viện

Liên Châu
Liên Châu
25/11/2025 20:16 GMT+7

95% bệnh viện xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm; hơn 87% bệnh viện thực hiện đo lường chỉ số chất lượng. Tới đây, người bệnh sẽ tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện.

Bệnh viện  chú trọng chất lượng

Trong 10 năm, từ 2015 - 2025, hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được thiết lập với 99% bệnh viện đã thành lập hội đồng quản lý chất lượng, 77% các bệnh viện có nhân viên chuyên trách quản lý chất lượng.

Người bệnh sẽ tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện - Ảnh 2.

Thủ tục khám chữa bệnh cần được cắt giảm hơn nữa, người bệnh sẽ trực tiếp đánh giá chất lượng bệnh viện

ẢNH: LIÊN CHÂU

Việc triển khai các quy định an toàn người bệnh đạt tỷ lệ cao ở hầu hết các tiêu chí: xác định đúng người bệnh, an toàn thủ thuật, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa té ngã… Mỗi nhóm đều có tỷ lệ thực hiện từ 90% trở lên, thể hiện chuyển biến về thực hành an toàn người bệnh.

Đồng thời, 95% bệnh viện xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm, hơn 87% thực hiện đo lường chỉ số chất lượng.

Đó là kết quả được Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) công bố tại hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám, chữa bệnh và góp ý dự thảo tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện.

Tại hội nghị, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cách đây 10 năm, mỗi năm hàng vạn người ra nước ngoài khám, chữa bệnh. Hiện, chính những người đó quay trở lại Việt Nam sử dụng dịch vụ y tế. Nhiều người bệnh quốc tế lựa chọn Việt Nam do tin tưởng chất lượng điều trị, chi phí hợp lý, minh chứng khách quan nhất cho những đổi thay ở nền y tế nước nhà.

Nhiều bệnh viện xuất sắc nhưng người bệnh chưa hài lòng

Trước thực tế gần 80% các bệnh viện có trưởng phòng quản lý chất lượng là kiêm nhiệm do thiếu nhân lực chuyên sâu; chỉ 50% đơn vị công bố kết quả thực hiện các chỉ số đo lường chất lượng, không minh bạch về chất lượng khám, chữa bệnh, GS Thuấn cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại cần có giải pháp hiệu quả hơn, như quá tải ở các bệnh viện lớn; thủ tục khám, chữa bệnh vẫn còn gây phiền hà; lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật; cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho chất lượng.

"Các tồn tại đang là thực tế khiến người bệnh vẫn chưa hài lòng dù nhiều bệnh viện được đánh giá xuất sắc", một lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh đánh giá.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết giai đoạn 2026 - 2035, các tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện Việt Nam phải tiệm cận quốc tế; thúc đẩy cơ chế thanh toán gắn với chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ; nâng cao năng lực nhân lực và xây dựng văn hóa chất lượng bền vững ở mọi cơ sở khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, tăng cường dịch vụ chăm sóc toàn diện trong bệnh viện công; tiếp tục đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; nâng cao trải nghiệm người bệnh thông qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh, đánh giá phản hồi, qua đó chủ động tham gia vào đánh giá chất lượng dịch vụ.

Tin liên quan

Bệnh viện K có kế hoạch mua thuốc điều trị ung thư của Nga

Bệnh viện K có kế hoạch mua thuốc điều trị ung thư của Nga

Bệnh viện K đang có kế hoạch triển khai mua sắm thuốc điều trị ung thư Pembroria do Nga sản xuất, sử dụng cho bệnh nhân. Thuốc khoảng 18 triệu đồng/lọ, giá chưa đến 1/3 so với thuốc phát minh, nhưng không phải người bệnh ung thư nào cũng có chỉ định dùng.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân 'xung đột trong bệnh viện'

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận