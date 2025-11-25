Người bệnh sẽ đánh giá chất lượng bệnh viện

Bệnh viện chú trọng chất lượng

Trong 10 năm, từ 2015 - 2025, hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được thiết lập với 99% bệnh viện đã thành lập hội đồng quản lý chất lượng, 77% các bệnh viện có nhân viên chuyên trách quản lý chất lượng.

Thủ tục khám chữa bệnh cần được cắt giảm hơn nữa, người bệnh sẽ trực tiếp đánh giá chất lượng bệnh viện ẢNH: LIÊN CHÂU

Việc triển khai các quy định an toàn người bệnh đạt tỷ lệ cao ở hầu hết các tiêu chí: xác định đúng người bệnh, an toàn thủ thuật, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa té ngã… Mỗi nhóm đều có tỷ lệ thực hiện từ 90% trở lên, thể hiện chuyển biến về thực hành an toàn người bệnh.

Đồng thời, 95% bệnh viện xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm, hơn 87% thực hiện đo lường chỉ số chất lượng.

Đó là kết quả được Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) công bố tại hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám, chữa bệnh và góp ý dự thảo tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện.

Tại hội nghị, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cách đây 10 năm, mỗi năm hàng vạn người ra nước ngoài khám, chữa bệnh. Hiện, chính những người đó quay trở lại Việt Nam sử dụng dịch vụ y tế. Nhiều người bệnh quốc tế lựa chọn Việt Nam do tin tưởng chất lượng điều trị, chi phí hợp lý, minh chứng khách quan nhất cho những đổi thay ở nền y tế nước nhà.

Nhiều bệnh viện xuất sắc nhưng người bệnh chưa hài lòng

Trước thực tế gần 80% các bệnh viện có trưởng phòng quản lý chất lượng là kiêm nhiệm do thiếu nhân lực chuyên sâu; chỉ 50% đơn vị công bố kết quả thực hiện các chỉ số đo lường chất lượng, không minh bạch về chất lượng khám, chữa bệnh, GS Thuấn cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại cần có giải pháp hiệu quả hơn, như quá tải ở các bệnh viện lớn; thủ tục khám, chữa bệnh vẫn còn gây phiền hà; lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật; cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho chất lượng.

"Các tồn tại đang là thực tế khiến người bệnh vẫn chưa hài lòng dù nhiều bệnh viện được đánh giá xuất sắc", một lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh đánh giá.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết giai đoạn 2026 - 2035, các tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện Việt Nam phải tiệm cận quốc tế; thúc đẩy cơ chế thanh toán gắn với chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ; nâng cao năng lực nhân lực và xây dựng văn hóa chất lượng bền vững ở mọi cơ sở khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, tăng cường dịch vụ chăm sóc toàn diện trong bệnh viện công; tiếp tục đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh; nâng cao trải nghiệm người bệnh thông qua khảo sát sự hài lòng của người bệnh, đánh giá phản hồi, qua đó chủ động tham gia vào đánh giá chất lượng dịch vụ.