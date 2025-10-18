Chuyên gia lý giải nguyên nhân 'xung đột trong bệnh viện'

Điều dưỡng hỗ trợ kịp thời sẽ giảm nguy cơ xung đột

Hội nghị khoa học Điều dưỡng 2025 được Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức ngày 18.10, tại Hà Nội.

Về vai trò của người điều dưỡng trong điều trị, chăm sóc người bệnh, PGS-TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Họ đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ khám bệnh, thực hiện y lệnh, chăm sóc hậu phẫu, xử lý thủ thuật và giải đáp những băn khoăn của người bệnh.

Điều dưỡng hỗ trợ người bệnh kịp thời giúp giảm xung đột trong bệnh viện ẢNH: THÚY ANH

PGS Hồi nhìn nhận, điều dưỡng là người có nhiều thời gian tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn bác sĩ. Họ đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ khám bệnh, thực hiện y lệnh, chăm sóc hậu phẫu, xử lý thủ thuật và giải đáp những băn khoăn của người bệnh. Vì thế, những vướng mắc, không hài lòng của người bệnh thường do không được giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc chưa nhận được sự chăm sóc đầy đủ.

Mỗi bệnh viện đều yêu cầu điều dưỡng có chuyên môn tốt. 55 quy trình điều dưỡng cơ bản cũng như quy trình điều dưỡng chuyên sâu đều phải làm thuần thục. Không chỉ yêu cầu về chuyên môn, công tác giao tiếp của điều dưỡng phải tốt.

Theo ông Hồi, khi điều dưỡng có chuyên môn tốt, giao tiếp nhẹ nhàng, ân cần và phủ kín những lúc bệnh nhân cần sẽ giảm nguy cơ xảy ra xung đột trong bệnh viện. Vì xung đột trong bệnh viện thường xảy ra khi bệnh nhân có mong muốn nào đó nhưng không có nhân viên y tế, điều dưỡng để đáp ứng.

Giảm tải và nâng cao chất lượng điều dưỡng

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, số điều dưỡng/bác sĩ rất thấp. Trên thế giới, một bác sĩ có 3 - 4 điều dưỡng thì ở Việt Nam một bác sĩ chưa có đến 2 điều dưỡng.

Bộ Y tế quy định, nhân lực y tế dao động từ 0,9 - 1,6/giường bệnh. Trong các khoa nội trú, tỷ lệ nhân sự y tế khoảng 0,5/giường bệnh. Nghĩa là, nếu như khoa có 30 giường bệnh thì có 15 nhân lực y tế, bao gồm bác sĩ và điều dưỡng.

Chia sẻ tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng các bệnh viện tư thường bố trí nhân sự cao hơn quy định chung. Như Bệnh viện đại học Phenikaa, nhân lực hiện đã bố trí hệ số 3 (3 nhân lực/giường bệnh). Với 300 giường bệnh được Bộ Y tế cấp phép, thì toàn bộ nhân sự hiện là 1.050.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, Bệnh viện K, PhenikaaMec, các trường y, dược lớn trong nước và các các chuyên gia của Mỹ, Thái Lan... đã cùng trao đổi về đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực điều dưỡng.

Theo TS Hồi, hội nghị thể hiện tinh thần trao niềm tin, để mỗi điều dưỡng không chỉ là người chăm sóc bệnh nhân, mà còn là nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, người kiến tạo chuẩn mực mới trong chăm sóc y tế.