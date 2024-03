Vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim: Cấp cứu hiệu quả trong 'thời gian vàng'

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 24.3, ông Narinder (quốc tịch Ấn Độ) đi du lịch cùng vợ tại TP.Đà Nẵng, đến ăn tại một nhà hàng trên địa bàn Q.Sơn Trà thì đột ngột bị ngưng tim. Sau đó, ông Narinder may mắn được cấp cứu kịp thời, đúng cách nên giữ được tính mạng.

Thời điểm xảy ra sự việc, nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ (29 tuổi, công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, TP.Hà Nội) đang du lịch TP.Đà Nẵng đã chứng kiến và kịp thời ép tim cho ông Narinder.

Sơ cấp cứu đóng vai trò then chốt trong cứu mạng nạn nhân

Liên quan đến trường hợp sơ cấp cứu thành công trên, bác sĩ CKI Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho rằng khi nói đến đột quỵ cần phân biệt 2 hình thái: Đột quỵ não và đột quỵ do tim mạch.

Bác sĩ CKI Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, hướng dẫn cách ép tim, cấp cứu nạn nhân ngừng tuần hoàn S.X

Đối với đột quỵ não, yếu tố quan trọng là phải nắm bắt được các triệu chứng và nhanh chóng liên hệ đưa bệnh nhân đến các trung tâm điều trị đột quỵ, tránh trì hoãn.

Về đột quỵ do tim mạch, bệnh nhân sẽ có tình trạng ngừng tuần hoàn. Do đó, thao tác sống còn là tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và khai thông đường thở.

"Những thao tác này cần phải được đào tạo, hướng dẫn thực hành bởi các cơ sở y tế thì mới có thể tiến hành đúng cách và hiệu quả được", bác sĩ Hiếu nói.

Theo bác sĩ, trong cuộc sống hằng ngày, có thể mỗi người sẽ phải đối diện với những tình huống mang tính chất sinh - tử, chẳng hạn như đuối nước, ngừng tuần hoàn, tắc nghẽn đường thở… "Lúc này, kỹ năng sơ cấp cứu được trang bị tốt sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cứu mạng nạn nhân", bác sĩ Hiếu nhận định.

Trang bị kỹ năng cấp cứu là "vô cùng quan trọng"

Theo bác sĩ CKI Hoàng Hữu Hiếu, ở các nước phát triển, việc đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu được thực hiện từ ngay trong nhà trường. Việc trang bị các thiết bị cấp cứu cũng được xem là tiêu chuẩn bắt buộc tại nơi công cộng.

Việc trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu vô cùng quan trọng để kịp thời cứu mạng những người xung quanh gặp tình huống nguy cấp S.X

Tại Việt Nam, nhiều trường hợp được cứu sống do có người biết cách cấp cứu; nhưng cũng có rất nhiều trường hợp đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó tử vong vì không được cấp cứu kịp thời hoặc cấp cứu sai cách. Do đó, bác sĩ Hiếu cho rằng việc trang bị những kỹ năng cấp cứu là vô cùng quan trọng.

"Khi xảy ra những tình huống như tắc nghẽn đường thở do dị vật, ngưng tuần hoàn do tai nạn, đuối nước hoặc bệnh lý..., nạn nhân luôn có một khoảng "thời gian vàng" để được tiếp cận cấp cứu hiệu quả. Nếu được can thiệp đúng cách, đúng thời điểm thì khả năng được cứu sống rất cao. Ngược lại, nếu cấp cứu trễ hoặc cấp cứu sai cách thì chỉ từ 3 - 5 phút nạn nhân có thể phải đối diện với di chứng nặng nề hoặc tử vong", bác sĩ Hiếu nói.

Theo bác sĩ Hiếu, với trường hợp ngưng tuần hoàn, điều quan trọng nhất là nhận biết và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục trong khi chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp đến.

Bác sĩ CKI Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, trong một lần thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân S.X

"Thao tác này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện hiệu quả, ít mất sức thì cần phải được hướng dẫn. Có nhiều khóa huấn luyện kỹ thuật cấp cứu cơ bản (BLS) được các bệnh viện tổ chức. Để trang bị cho mình kỹ năng này, mọi người có thể liên hệ với các bệnh viện hoặc trường đại học y để được tư vấn", bác sĩ Hiếu nói.