Mỗi phút thế giới có 5 trường hợp tử vong do chăm sóc y tế không an toàn

Với thông điệp "Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh", Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia cho phép người bệnh và người nhà người bệnh góp ý, chia sẻ các trải nghiệm về dịch vụ khám chữa bệnh, cả dịch vụ an toàn và chưa an toàn; cung cấp cơ sở để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.



Chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) Nhật Thịnh

Theo ông Fairlie Shane Francis, Trưởng nhóm truyền thông sức khỏe Văn phòng WHO tại VN, tổn hại cho bệnh nhân do chăm sóc không an toàn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và khuyết tật trên toàn thế giới, với hàng triệu bệnh nhân bị tổn hại mỗi năm. Trên khắp thế giới, mỗi phút có 5 trường hợp tử vong do chăm sóc y tế không an toàn.

WHO kêu gọi các quốc gia thành viên "xây dựng các hệ thống để hỗ trợ việc tham gia tích cực và trao quyền cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ y tế an toàn hơn", sự tham gia của người bệnh và gia đình họ được đưa vào một trong 7 mục tiêu của Kế hoạch hành động toàn cầu về an toàn người bệnh giai đoạn 2021 - 2030.

Tại VN, theo PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), các tiêu chí an toàn người bệnh đã được Cục Quản lý khám chữa bệnh xây dựng, áp dụng tại hệ thống các bệnh viện (BV). Cục đã chỉ đạo triển khai thông qua chấm điểm BV, người bệnh tham gia đánh giá sự hài lòng với dịch vụ của BV. Khi người bệnh được tham gia, hiểu biết về quá trình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, người bệnh sẽ cảm thấy an tâm và hoạt động khám chữa bệnh cũng vì thế được an toàn hơn.

Thời gian tới, Bộ Y tế tập trung nguồn lực xây dựng mạng lưới quản lý chất lượng an toàn người bệnh; duy trì hệ thống báo cáo, cảnh báo sự cố y khoa; chú trọng tư vấn giải quyết các khó khăn mà các BV gặp phải, đồng thời có cơ chế thi đua khen thưởng với các mô hình, sáng kiến hiệu quả hơn trong đảm bảo an toàn người bệnh.

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các BV cũng nâng cao chất lượng các dịch vụ ngoài chuyên môn để người bệnh hài lòng hơn. Vừa qua, theo khảo sát do Cục Quản lý khám chữa bệnh thực hiện, trong số 18.364 ý kiến của bệnh nhân nội trú tại các BV, có các phản ánh như sau: "vệ sinh bẩn, cần nhiều nhà vệ sinh hơn", "BV còn nằm ghép", "thiếu nước uống", "bác sĩ khám bệnh ít giải thích", "ít thấy bác sĩ thăm bệnh", "khi cần, gọi nhân viên y tế nhưng không thấy"…