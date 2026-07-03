Chân sút kém tiếng bất ngờ áp sát Kane, Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới

Oyarzabal lầm lũi tiến lên

Chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo không chỉ đưa "La Roja" vào vòng 16 đội mà còn giúp Mikel Oyarzabal tiếp tục tạo dấu ấn. Tiền đạo của Real Sociedad ghi 2 bàn thắng, nâng tổng thành tích tại World Cup 2026 lên 4 pha lập công.

Thành tích này giúp anh vượt qua Vinicius Junior, đồng thời áp sát Erling Haaland và Harry Kane, những người đang có 5 bàn. Trên bảng xếp hạng Vua phá lưới, Lionel Messi và Kylian Mbappe đang dẫn đầu với 6 bàn.

Oyarzabal khó lòng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như thế này ẢNH: REUTERS

Nếu nhìn vào danh sách này, Oyarzabal rõ ràng là cái tên ít hào quang nhất. Anh không phải chủ nhân Quả bóng vàng, không phải ngôi sao có giá trị chuyển nhượng hàng trăm triệu euro, cũng không sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ như Messi, Mbappe, Haaland hay Kane.

Tuy nhiên, World Cup vốn chứa đựng bất ngờ. Trong hành trình của Tây Ban Nha, Oyarzabal đang chứng minh rằng anh không chỉ là một mắt xích trong hệ thống, mà còn là người biết cách xuất hiện đúng thời điểm.

Điều đáng chú ý là các bàn thắng của Oyarzabal không đến từ những khoảnh khắc ngẫu hứng cá nhân, mà là kết quả của sự ăn ý với các đồng đội xung quanh. Trước Áo, cả 2 pha lập công của anh đều xuất phát từ những đường kiến tạo của Marc Cucurella, diễn ra gần như theo cùng kịch bản. Đó không phải sự trùng hợp. Kể từ đầu giải Oyarzabal liên tục được đặt vào những vị trí thuận lợi để dứt điểm. Và khi cơ hội xuất hiện, anh thường không bỏ lỡ.

Sẽ còn ghi thêm bàn

Việc Oyarzabal góp mặt trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng nếu nhìn vào cách Tây Ban Nha vận hành, điều đó hoàn toàn có cơ sở.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang là một trong những tập thể kiểm soát bóng tốt nhất World Cup 2026. Họ thường xuyên áp đặt thế trận, giữ bóng vượt trội và tạo ra số lượng cơ hội đáng kể mỗi trận.

Trong những thế trận đó, một tiền đạo có khả năng di chuyển thông minh như Oyarzabal đương nhiên được hưởng lợi. Bởi lẽ, không chỉ có Cucurella, Tây Ban Nha còn sở hữu hàng loạt cầu thủ có khả năng kiến thiết xuất sắc.

Đến lúc nên xem Oyarzabal là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Lamine Yamal là ví dụ tiêu biểu. Tài năng trẻ của Barcelona đã kiến tạo cho Oyarzabal ghi bàn ở trận gặp Ả Rập Xê Út tại vòng bảng. Pedri, Dani Olmo hay Alex Baena cũng đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng các đường chuyền quyết định. Điều đó đồng nghĩa Oyarzabal luôn được tiếp "đạn" để sẵn sàng "nổ súng".

Khác với Haaland của Na Uy hay Kane của Anh, những người đôi khi phải tự tìm cách tạo khoảng trống cho mình, Oyarzabal được vận hành trong một hệ thống kiểm soát bóng cực kỳ bài bản. Tây Ban Nha càng tiến sâu, số cơ hội mà anh nhận được càng nhiều.

Dĩ nhiên, để giành danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo 28 tuổi vẫn phải cạnh tranh với những đối thủ rất nặng ký. Mbappe đang sở hữu 6 bàn thắng và là trung tâm trong lối chơi của tuyển Pháp. Messi cũng đã có 6 pha lập công dù mới thi đấu 223 phút. Haaland và Kane đều còn nguyên cơ hội bứt tốc ở các vòng knock-out. Nhưng sau những gì đã thể hiện, Oyarzabal xứng đáng được xem là một ứng viên sáng giá.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại và giữ được sự kết nối với các đồng đội, đặc biệt là Cucurella và Yamal, tiền đạo của Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng ghi bàn. Và biết đâu, giữa cuộc đua quy tụ những siêu sao lớn nhất thế giới, người cán đích cuối cùng lại là chân sút ít được nhắc đến nhất.