Những tấm vé đi tiếp nhọc nhằn

N GƯỜI HÙNG Harry Kane

Cú đúp bàn thắng ở phút thứ 75 và 86 của tiền đạo Harry Kane giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng với tỷ số 2-1 đầy vất vả trước đội tuyển Congo.

Người hâm mộ Tam sư tỏ rõ sự thất vọng, thể hiện qua những tiếng la ó trên sân khi chứng kiến đội bóng xếp hạng 4 thế giới, trên đối thủ 42 bậc nhưng sớm bị thủng lưới ở phút thứ 7. Trong hiệp đấu xuất thần, thủ thành Mpasi làm nản lòng các chân sút của đội tuyển Anh. Nếu Wissa tận dụng thành công cơ hội ở cuối hiệp 1 (sút trúng cột dọc) để nhân đôi cách biệt cho Congo, khó khăn sẽ càng chồng chất với đội tuyển Anh.

Balogun bị treo giò khiến Mỹ gặp khó khăn ở vòng 16 đội Ảnh: Reuters

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: "Quả thật nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao Harry Kane thì đội tuyển Anh đã phải xách vali về nước. Kane đã thể hiện được phẩm chất của cây săn bàn lợi hại. Ở bàn quân bình tỷ số, anh di chuyển khôn khéo trước khi đánh đầu tung lưới thủ môn Congo. Còn ở bàn ấn định chiến thắng 2-1, Kane tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội tạo ra, xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú sút đầy uy lực và chuẩn xác làm tung lưới thủ môn đối thủ. Kane xứng danh người hùng của đội tuyển Anh. Trong khi đó, dù thua trận nhưng đội tuyển Congo xứng đáng nhận được sự khen ngợi bởi sự tự tin và bùng cháy hết mình trong từng trận đấu. Ở vòng bảng, Congo cầm chân đội tuyển Bồ Đào Nha và ở vòng loại trực tiếp họ khiến đội tuyển Anh với dàn cầu thủ có giá trị rất cao trên thị trường chuyển nhượng phải mướt mồ hôi".

Với những gì thể hiện, khó khăn đang chờ đón đội tuyển Anh khi chạm trán với đội tuyển Mexico ở vòng 16 đội. Harry Kane hiện có tổng cộng 5 bàn, bám sát Messi và Mbappe (6 bàn) trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới. Anh tiếp tục được kỳ vọng giúp Tam sư vượt khó khi đối mặt với đội tuyển Mexico.

M ÀN LỘI NGƯỢC DÒNG KHÓ TIN

Đội tuyển Bỉ tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất tại World Cup 2026 khi vượt qua đội tuyển Senegal với tỷ số 3-2, giành vé vào vòng 16 đội.

Nền tảng thể lực sung mãn giúp các cầu thủ đội tuyển Senegal triển khai tấn công tốc độ, tạo sức ép lớn lên hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ. Đội bóng đến từ châu Phi bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 do công Diarra. Không những thế, cách biệt nhân đôi cho Senegal với pha lập công của Sarr ở phút 51. Đến phút 85, Senegal vẫn giữ được tỷ số 2-0 bất chấp nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Đó cũng là lúc người hâm mộ đội bóng châu Phi nghĩ đến chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp trong tầm tay.

Thế nhưng "Quỷ đỏ" tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin. Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Lukaku dứt điểm cận thành giúp đội tuyển Bỉ rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 86. 3 phút sau, Tielemans đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2 trong sự ngơ ngác của toàn đội Senegal lẫn người hâm mộ.

Chưa dừng ở đó, ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp phụ thứ hai, trọng tài cho đội tuyển Bỉ hưởng quả phạt đền khi Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh đã thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đội tuyển Bỉ. Kết quả này đưa đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Mỹ ở vòng 16 đội.

Đội tuyển Mỹ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn 80.000 người hâm mộ đã vượt qua Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-0. Tiền đạo Balogun ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 45 và Tillman ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Mỹ ở phút 82. Đáng chú ý là đội tuyển Mỹ phải chơi thiếu người từ phút 64 khi Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên đội tuyển Bosnia & Herzegovina không thể tận dụng ưu thế hơn người để lật ngược thế cờ.