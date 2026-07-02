Thẻ đỏ của Folarin Balogun trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026 đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều người hâm mộ cho rằng Lionel Messi từng có pha phạm lỗi tương tự ở vòng bảng nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Balogun ghi bàn mở tỷ số nhưng bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2 sau khi trọng tài Raphael Claus thay đổi quyết định nhờ VAR. Tiền đạo đội tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận và vắng mặt ở cuộc đối đầu với đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội.

Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV chia sẻ video so sánh tình huống của Balogun với pha vào bóng của Messi trong trận đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Algeria. Cựu tuyển thủ Mỹ Taylor Twellman cũng đặt câu hỏi trên mạng xã hội X: "Này FIFA, VAR đâu trong tình huống này?"

Trọng tài FIFA: "Cả 2 đều phải là thẻ đỏ"

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một trọng tài FIFA đang làm việc tại V-League nhận định:

"Cả 2 tình huống giẫm từ phía sau khi chân của cầu thủ bị phạm lỗi đang ở dưới đất, đây là một lỗi nghiêm trọng có thể gây chấn thương nặng cho đối phương. Nên cả 2 tình huống đều phải là thẻ đỏ".

Theo quy định của FIFA, Balogun chắc chắn bị treo giò ít nhất 1 trận, trong khi Messi vẫn tiếp tục cùng đội tuyển Argentina thi đấu ở vòng knock-out.

Đến nay, FIFA chưa đưa ra giải thích chính thức về sự khác biệt trong cách xử lý 2 tình huống. Vì vậy, các ý kiến cho rằng FIFA hoặc tổ trọng tài "thiên vị" Messi hiện chỉ là quan điểm của người hâm mộ và giới bình luận, chưa được FIFA xác nhận.