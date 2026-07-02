Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026
Video World Cup 2026

Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Thẻ đỏ của Folarin Balogun ở World Cup 2026 đang gây tranh cãi khi nhiều người hâm mộ cho rằng Lionel Messi từng có tình huống tương tự nhưng không bị xử phạt. Sự khác biệt trong cách xử lý của trọng tài và VAR trở thành chủ đề nóng sau vòng 32 đội.

Thẻ đỏ của Folarin Balogun trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026 đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều người hâm mộ cho rằng Lionel Messi từng có pha phạm lỗi tương tự ở vòng bảng nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Balogun ghi bàn mở tỷ số nhưng bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2 sau khi trọng tài Raphael Claus thay đổi quyết định nhờ VAR. Tiền đạo đội tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận và vắng mặt ở cuộc đối đầu với đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội.

Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV chia sẻ video so sánh tình huống của Balogun với pha vào bóng của Messi trong trận đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Algeria. Cựu tuyển thủ Mỹ Taylor Twellman cũng đặt câu hỏi trên mạng xã hội X: "Này FIFA, VAR đâu trong tình huống này?"

Trọng tài FIFA: "Cả 2 đều phải là thẻ đỏ"

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một trọng tài FIFA đang làm việc tại V-League nhận định:

"Cả 2 tình huống giẫm từ phía sau khi chân của cầu thủ bị phạm lỗi đang ở dưới đất, đây là một lỗi nghiêm trọng có thể gây chấn thương nặng cho đối phương. Nên cả 2 tình huống đều phải là thẻ đỏ".

Theo quy định của FIFA, Balogun chắc chắn bị treo giò ít nhất 1 trận, trong khi Messi vẫn tiếp tục cùng đội tuyển Argentina thi đấu ở vòng knock-out.

Đến nay, FIFA chưa đưa ra giải thích chính thức về sự khác biệt trong cách xử lý 2 tình huống. Vì vậy, các ý kiến cho rằng FIFA hoặc tổ trọng tài "thiên vị" Messi hiện chỉ là quan điểm của người hâm mộ và giới bình luận, chưa được FIFA xác nhận.

Tin liên quan

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã đưa đội tuyển của mình vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng hành trình của hai siêu sao lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Argentina xây dựng lối chơi để phát huy tối đa điểm mạnh của Messi, Bồ Đào Nha vẫn loay hoay tìm cách kết nối Ronaldo với phần còn lại của đội bóng.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia, Ronaldo đứng trước lời nguyền lớn nhất World Cup

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Khám phá thêm chủ đề

Messi phạm lỗi messi thẻ đỏ Balogun nhận thẻ đỏ Đội tuyển Argentina Đội tuyển mỹ World Cup 2026 FIFA

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận