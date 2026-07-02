Đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu với đội tuyển Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026. Theo siêu máy tính Opta, đoàn quân của HLV Roberto Martínez có 54,5% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, so với 20,4% của Croatia.

Cristiano Ronaldo đã ghi 2 bàn tại World Cup 2026 nhưng vẫn chưa từng lập công ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Nếu ra sân trước đội tuyển Croatia, đây sẽ là trận knock-out thứ 9 của siêu sao 41 tuổi và cũng có thể là cơ hội cuối cùng để anh xóa đi thống kê đáng quên này. Bên cạnh Ronaldo, Vitinha tiếp tục giữ vai trò điều tiết lối chơi sau màn trình diễn ổn định ở vòng bảng.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia, Ronaldo đứng trước lời nguyền lớn nhất World Cup

Sau thất bại trước đội tuyển Anh ở trận ra quân, đội tuyển Croatia thắng liên tiếp đội tuyển Panama và đội tuyển Ghana để giành vé đi tiếp. Luka Modric cũng đứng trước cột mốc 23 trận tại World Cup, cân bằng thành tích của Paolo Maldini và Manuel Neuer.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội tuyển Bồ Đào Nha với 7 chiến thắng sau 10 lần gặp Croatia. Tuy nhiên, đại diện Balkan luôn nổi tiếng bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng nhỉnh hơn, nhưng nếu vẫn thiếu sắc bén như vòng bảng, họ hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước Croatia. Tâm điểm của trận đấu sẽ là liệu Ronaldo có thể lần đầu ghi bàn ở một trận knock-out World Cup hay không.