Đội tuyển Bỉ đã tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi đánh bại đội tuyển Senegal 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Rudi Garcia cũng đi kèm không ít tranh cãi khi bàn quyết định đến từ quả phạt đền ở phút 122 sau khi VAR can thiệp.

Ở thời điểm trận đấu tưởng như chắc chắn sẽ bước vào loạt sút luân lưu, trọng tài Saíd Martinez nhận tín hiệu từ tổ VAR và xác định Lamine Camara đã phạm lỗi với Youri Tielemans trong vòng cấm. Sau khi xem lại tình huống, ông cho đội tuyển Bỉ hưởng phạt đền. Tielemans không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa đội tuyển Bỉ vào vòng 16 đội.

Dù quyết định này sẽ còn được bàn luận, rất khó phủ nhận rằng đội tuyển Bỉ đã tự cứu mình bằng màn vùng lên đầy bản lĩnh trong những phút cuối trận.

Đội tuyển Senegal tạo lợi thế lớn nhờ các bàn thắng của Habib Diarra ở phút 33 và Ismaila Sarr ở phút 61. Khi trận đấu bước sang phút 85, đại diện châu Phi vẫn dẫn 2-0 và chỉ còn cách tấm vé vào vòng 16 đội vài phút.

Tuy nhiên, đội tuyển Bỉ bất ngờ tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Romelu Lukaku rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 86 sau đường tạt bóng của Thomas Meunier. Chỉ 3 phút sau, Youri Tielemans bật cao đánh đầu từ quả tạt của Leandro Trossard, gỡ hòa 2-2 ở phút 89 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Những điều chỉnh của HLV Rudi Garcia trở thành bước ngoặt của trận đấu. Lukaku, Meunier, Dodi Lukebakio và Nico Raskin đều được tung vào sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn rõ nét. Đến phút 122, sau khi VAR xác định Lamine Camara phạm lỗi với Tielemans trong vòng cấm, chính tiền vệ này thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa đội tuyển Bỉ vào vòng 16 đội.

Nếu nhìn vào tỷ số cuối cùng, nhiều người sẽ nghĩ đây là chiến thắng của bản lĩnh. Nhưng thực tế, đội tuyển Bỉ đã đứng rất gần thất bại.

Kịch bản khó tin nhất World Cup 2026 gọi tên đội tuyển Bỉ: Trở về từ cõi chết

Chỉ ít phút trước khi Lukaku ghi bàn, Sadio Mane có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 nhưng bị Thibaut Courtois xuất sắc cản phá. Chính pha cứu thua ấy trở thành bước ngoặt lớn nhất của trận đấu, bởi nếu Senegal ghi bàn thứ 3, mọi nỗ lực sau đó của đội tuyển Bỉ gần như sẽ không còn ý nghĩa.

World Cup luôn là sân khấu của những khoảnh khắc như vậy. Chỉ một pha cứu thua, một quyết định thay người hay một tình huống VAR cũng đủ làm thay đổi số phận cả trận đấu.

Chiến thắng chưa xóa hết dấu hỏi

Dẫu vậy, màn ngược dòng trước đội tuyển Senegal cũng chưa thể xóa đi những băn khoăn về sức mạnh của đội tuyển Bỉ.

Sau chiến thắng 5-1 trước đội tuyển New Zealand ở vòng bảng, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Bỉ đã tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch. Nhưng trước đối thủ có tổ chức và giàu thể lực như Senegal, đoàn quân của HLV Garcia lại chơi bế tắc trong phần lớn thời gian và chỉ thực sự bùng nổ khi không còn gì để mất.

HLV Garcia đưa ra các quyết định thay người chuẩn xác ẢNH: REUTERS

Điều tích cực với đội tuyển Bỉ là chiều sâu đội hình đã phát huy đúng lúc. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều để lại dấu ấn rõ nét, cho thấy HLV Garcia vẫn còn nhiều phương án để xoay chuyển cục diện ở những trận đấu loại trực tiếp phía trước.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục nhập cuộc chậm và phụ thuộc vào những khoảnh khắc cuối trận, đội tuyển Bỉ sẽ khó có thể tiến xa hơn tại World Cup 2026. Những màn ngược dòng kỳ diệu không phải lúc nào cũng lặp lại, còn tranh cãi từ quả phạt đền ở phút 122 chắc chắn sẽ khiến chiến thắng này được nhắc đến trong thời gian dài.