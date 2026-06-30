Đội tuyển Brazil giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng ngược 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản ở vòng 32 đội rạng sáng 30.6. Kaishu Sano mở tỷ số cho đại diện châu Á ở phút 29, nhưng Casemiro gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở phút 90+6, giúp Brazil hoàn tất màn lội ngược dòng.

Dù dừng bước, đội tuyển Nhật Bản vẫn nhận nhiều lời khen khi chơi sòng phẳng với một trong những ứng viên vô địch. Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh của Brazil đã tạo nên khác biệt ở thời điểm quyết định.

Sau trận, HLV Hajime Moriyasu không giấu được sự thất vọng.

Brazil ngược dòng phút bù giờ, HLV Moriyasu tiếc nuối khi Nhật Bản lỡ hẹn kỳ tích

"Tôi rất thất vọng khi chúng tôi phải dừng bước ở thời điểm này của giải đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì mình có trong trận đấu hôm nay, cũng như suốt chặng đường để góp mặt ở đây", ông chia sẻ.

"Lúc này, tôi thực sự suy sụp vì cả đội đã dốc toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể đi tiếp", HLV Moriyasu nói.

Đây tiếp tục là kỳ World Cup mà đội tuyển Nhật Bản chưa thể giành chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp. Khép lại trận đấu, HLV Moriyasu cúi đầu cảm ơn người hâm mộ và khẳng định sẽ xem thất bại này là động lực để xây dựng một tập thể mạnh mẽ hơn trong tương lai.

HLV Hajime Moriyasu cúi đầu cảm ơn người hâm mộ Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Carlo Ancelotti đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản và cho rằng sự kiên nhẫn đã giúp Brazil vượt qua thời điểm khó khăn.

"Chúng tôi không hề đánh mất sự kiên nhẫn. Đội bóng có rất nhiều phương án cả trên sân lẫn trên băng ghế dự bị. Nhật Bản không phải đối thủ dễ chơi, họ được tổ chức rất tốt và thi đấu với cường độ cao", chiến lược gia người Ý nhận xét.

HLV Ancelotti cũng tiết lộ ông không tung Neymar vào sân vì muốn giữ tiền đạo này cho hiệp phụ.

HLV Ancelotti tiếp tục cho thấy tài sử dụng nhân sự ẢNH: REUTERS

"Tôi dự định giữ Neymar cho hiệp phụ. Nếu chúng tôi không ghi được bàn thắng thứ 2, cậu ấy sẽ vào sân ở phút 105. Tôi không muốn thay đổi cấu trúc của đội bóng, bởi các cầu thủ đang vận hành rất tốt trên sân", HLV Ancelotti cho biết.

Thay vào đó, ông trao cơ hội cho Endrick và Martinelli. Quyết định này phát huy hiệu quả khi Martinelli ghi bàn ở phút bù giờ, đưa đội tuyển Brazil vào vòng 16 đội.