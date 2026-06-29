Chưa đầy một ngày sau khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức, khép lại nhiệm kỳ chưa đầy 2 năm đầy tranh cãi.

Theo Yonhap, trong cuộc họp báo tại đại bản doanh của đội tuyển ở Zapopan (Mexico) ngày 28.6, chiến lược gia 57 tuổi xác nhận rời ghế HLV trưởng và nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà. Ông Hong được bổ nhiệm vào tháng 7.2024 với hợp đồng đến hết Asian Cup 2027, nhưng phải ra đi sớm sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng. Đây cũng là lần thứ hai ông không thể đưa đội tuyển vượt qua vòng bảng World Cup, sau năm 2014.

Hàn Quốc từng khởi đầu đầy hy vọng khi thắng CH Czech 2-1 ở trận ra quân. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi khiến đội bóng xứ kim chi chỉ đứng thứ ba bảng A với 3 điểm. Khi CHDC Congo thắng Uzbekistan, Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ 10 trong nhóm các đội hạng ba và chính thức bị loại.

HLV Hong Myung-bo từ chức, Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra sau thảm bại World Cup

Thất bại càng khó chấp nhận hơn khi World Cup 2026 đã mở rộng lên 48 đội, còn Hàn Quốc lại nằm ở bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi.

Sau khi hành trình khép lại, bầu không khí tại đại bản doanh Hàn Quốc ở Mexico trở nên nặng nề. Phần lớn cầu thủ, trong đó có đội trưởng Son Heung-min, đều giữ im lặng. Người hiếm hoi lên tiếng là Jens Castrop, tiền vệ mang hai dòng máu Đức - Hàn, người thừa nhận thất vọng nhưng xem đây là trải nghiệm để học hỏi và trở lại mạnh mẽ hơn.

Làn sóng chỉ trích sau đó lan rộng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu Bộ Thể thao điều tra quá trình quản lý đội tuyển và những tranh cãi về công tác nhân sự. Ông cho rằng thất bại lần này không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn phản ánh sai sót trong cách lựa chọn và sử dụng con người.

Theo OSEN, đội tuyển Hàn Quốc sẽ giải tán ngay tại Mexico thay vì cùng nhau trở về quê nhà. Một số cầu thủ về Hàn Quốc sớm, còn những người khác, trong đó có Son Heung-min, tự sắp xếp lịch trình riêng.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) quyết định không tổ chức lễ đón, họp báo hay nghi thức chào đón tại sân bay Incheon. Đây được xem là động thái hiếm thấy, cho thấy mức độ thất vọng mà đội tuyển đang phải đối mặt sau một kỳ World Cup thất bại toàn diện.