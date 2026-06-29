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Giải mã màn ‘phân thân’ của Chủ tịch FIFA: Chạy show khắp World Cup 2026 thế nào?
Video World Cup 2026

Giải mã màn ‘phân thân’ của Chủ tịch FIFA: Chạy show khắp World Cup 2026 thế nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Chỉ trong hơn hai tuần đầu World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã xuất hiện ở 24 trận đấu, bay hơn 50.000 km và khiến mạng xã hội đùa rằng ông có thể ‘phân thân’.

Một trong những câu hỏi được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội tuần qua là: "Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có thật sự chỉ có một người?". Lý do là ông xuất hiện ở gần như mọi điểm nóng của World Cup 2026, thậm chí có ngày dự 2 trận đấu tại 2 thành phố khác nhau.

Theo ESPN, trong 16 ngày đầu giải, ông Infantino dự 24 trận, thực hiện 27 chuyến bay và di chuyển hơn 50.000 km. Nhờ lịch thi đấu lệch giờ, chuyên cơ riêng và việc rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ông có thể liên tục xuất hiện tại nhiều địa điểm.

Theo The Guardian, FIFA xác nhận ông Infantino sử dụng chuyên cơ do Qatar Airways Executive cung cấp theo thỏa thuận tài trợ. Nhờ đó, Chủ tịch FIFA nhiều lần kịp dự 2 trận trong cùng một ngày.

Giải mã màn ‘phân thân’ của Chủ tịch FIFA: Chạy show khắp World Cup 2026 thế nào?

Tuy nhiên, lịch trình này cũng làm dấy lên tranh luận về môi trường. Truyền thông quốc tế ước tính chiếc chuyên cơ của ông tạo ra khoảng 516 tấn CO₂ chỉ trong vòng bảng, trong khi báo cáo của Scientists for Global Responsibility dự báo World Cup 2026 có thể phát thải gần 9 triệu tấn CO₂ - mức cao nhất lịch sử các kỳ World Cup.

Hình ảnh Chủ tịch FIFA liên tục di chuyển khắp Bắc Mỹ phản ánh quy mô chưa từng có của World Cup 48 đội, đồng thời đặt ra bài toán về tính bền vững khi giải đấu ngày càng mở rộng.

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