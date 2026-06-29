Sau khi HLV Hong Myung-bo từ chức và đội tuyển Hàn Quốc tụt xuống hạng 32 FIFA, truyền thông xứ kim chi đồng loạt mổ xẻ nguyên nhân thất bại. Nhưng giữa bầu không khí u ám ấy, Lee Kang-in vẫn nhận được sự công nhận từ truyền thông quốc tế.

Tiền vệ 25 tuổi được nhật báo thể thao Tây Ban Nha Marca chọn vào đội hình tiêu biểu vòng bảng World Cup 2026. Anh là cầu thủ châu Á duy nhất góp mặt và cũng là cầu thủ duy nhất thuộc một đội tuyển bị loại được vinh danh.

Điểm sáng giữa tập thể thất bại

Hàn Quốc khép lại World Cup với 1 chiến thắng và 2 thất bại, bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi lối chơi của toàn đội bị đánh giá thiếu ý tưởng và bản sắc, Lee Kang-in vẫn là cầu thủ nổi bật nhất.

Tiền vệ của PSG đá chính cả 3 trận, thi đấu trọn vẹn 270 phút và liên tục tạo khác biệt bằng khả năng cầm bóng, thoát pressing và tổ chức tấn công. Theo hệ thống Power Ranking của Marca, anh đạt 23,96 điểm, cao thứ hai trong số các tiền vệ tại vòng bảng, chỉ sau Rodri.

Nhờ màn trình diễn đó, Lee Kang-in góp mặt trong đội hình tiêu biểu 3-4-3 bên cạnh những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, Rodri, Pedri và Granit Xhaka.

Vì sao Lee Kang-in là nốt thăng hiếm hoi trong bản nhạc buồn mang tên đội tuyển Hàn Quốc?

Marca thừa nhận ít người nghĩ một cầu thủ thuộc đội tuyển bị loại lại có thể đạt điểm số cao đến vậy. Tờ báo cũng bày tỏ tiếc nuối khi Lee Kang-in không còn cơ hội nâng cao thành tích vì Hàn Quốc đã sớm chia tay World Cup.

Việc Lee Kang-in tỏa sáng càng cho thấy nghịch lý của bóng đá Hàn Quốc. Đội tuyển vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi tại châu Âu như Son Heung-min, Kim Min-jae hay Lee Kang-in, nhưng lại không thể tạo nên một tập thể đủ sức vượt qua vòng bảng World Cup mở rộng lên 48 đội.

Sau thất bại, bóng đá Hàn Quốc chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn cải tổ. Trong bức tranh nhiều gam màu xám ấy, Lee Kang-in vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. World Cup 2026 cho thấy vấn đề không nằm ở tài năng của tiền vệ 25 tuổi, mà ở việc đội tuyển vẫn chưa tìm ra cách khai thác tốt nhất những cầu thủ xuất sắc mà mình đang sở hữu.