Đội tuyển Đức trở thành ông lớn tiếp theo phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại 3-4 trước đội tuyển Paraguay trên loạt luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu vào rạng sáng 30.6.

Được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Đức không thể áp đặt thế trận trước lối chơi kỷ luật của Paraguay. Đại diện Nam Mỹ bất ngờ vượt lên ở phút 42 nhờ pha đánh đầu của Julian Enciso sau đường tạt bóng từ Matias Galarza.

Sang hiệp 2, Kai Havertz đánh đầu gỡ hòa từ quả tạt của Florian Wirtz, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, dù tạo thêm nhiều sức ép, đội tuyển Đức vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Paraguay. Một bàn thắng trong hiệp phụ cũng bị VAR từ chối, buộc hai đội phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Thủ môn Orlando Gill hóa người hùng của Paraguay, tiễn đội tuyển Đức rời World Cup 2026

Thủ thành Orlando Gill là ai?

Ở loạt sút cân não, Orlando Gill trở thành tâm điểm khi cản phá thành công 2 cú đá của Kai Havertz và Nick Woltemade, giúp Paraguay thắng 4-3 để giành vé vào vòng 16 đội.

Thủ thành 25 tuổi chỉ mới được biết đến rộng rãi trong thời gian gần đây. Sinh ra tại San 1 (Paraguay), Gill trưởng thành từ bóng đá quê nhà trước khi chuyển sang khoác áo CLB San Lorenzo của Argentina. Phong độ ổn định giúp anh được HLV Gustavo Alfaro trao vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển Paraguay.

Thủ môn Orlando Gill có màn trình diễn xuất thần ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, Gill liên tục là chốt chặn đáng tin cậy của đại diện Nam Mỹ. Theo thống kê của FIFA, anh thực hiện 17 pha cứu thua ở vòng bảng và là thủ môn được chấm điểm cao nhất theo bảng xếp hạng Power Ranking. Trước đội tuyển Đức, Gill tiếp tục khẳng định giá trị bằng nhiều pha cứu thua trong 120 phút, trước khi trở thành người hùng ở loạt luân lưu.

Đội tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng

Chiến thắng này của Paraguay cho thấy World Cup 2026 đang chứng kiến sự thu hẹp khoảng cách giữa các nền bóng đá. Nếu như trước đây, những đội bóng như Paraguay thường bị đánh giá thấp khi đối đầu các ông lớn châu Âu, thì giờ đây sự khác biệt nhiều khi chỉ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Paraguay không kiểm soát bóng nhiều, cũng không tạo ra nhiều pha tấn công, nhưng họ phòng ngự kỷ luật, thi đấu kiên cường và biết cách kéo đối thủ vào cuộc đấu mà mình mong muốn. Chính điều đó đã khiến đội tuyển Đức phải trả giá.

Đội tuyển Đức gây thất vọng ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Đức tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng tại các giải đấu lớn. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, Die Mannschaft vẫn không thể tận dụng những cơ hội tạo ra để kết liễu đối thủ. Khi hàng công thiếu sắc bén, họ lại vấp phải một Orlando Gill chơi gần như hoàn hảo trong khung thành. Không chỉ nhiều lần từ chối các pha dứt điểm trong 120 phút, thủ môn của Paraguay còn trở thành người hùng với 2 pha cản phá trên chấm luân lưu, trực tiếp đưa đội tuyển Đức rời World Cup 2026.

Với riêng Orlando Gill, đây có thể là trận đấu làm thay đổi sự nghiệp. Theo truyền thông Nam Mỹ, nhiều CLB châu Âu đã bắt đầu theo dõi sát thủ môn đang khoác áo CLB San Lorenzo sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Từ một cái tên còn khá xa lạ trước giải đấu, Gill đang nổi lên như một trong những phát hiện lớn nhất trên đất Mỹ, Mexico và Canada. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng để thủ thành 25 tuổi bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong màu áo đội tuyển Paraguay.