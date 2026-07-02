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Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?
Video World Cup 2026

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Harry Kane lập cú đúp trong những phút cuối, giúp đội tuyển Anh ngược dòng đánh bại đội tuyển CHDC Congo 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn để lại nhiều dấu hỏi.

Đội tuyển Anh tránh được một cú sốc lớn ở vòng knock-out World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại đội tuyển CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp đội tuyển Mexico. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn chưa thể xóa đi những dấu hỏi về màn trình diễn của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh nhập cuộc chệch choạc và bị thủng lưới ngay phút thứ 7 sau pha lập công của Brian Cipenga. Bàn thua sớm khiến "Tam sư" rơi vào thế bám đuổi, trong khi hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội trước phong độ xuất sắc của thủ môn Lionel Mpasi.

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Bước ngoặt chỉ đến khi HLV Tuchel làm mới hàng công bằng Anthony Gordon, Bukayo Saka và Eberechi Eze. Phút 77, Gordon treo bóng để Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút 85, Kane tiếp tục tỏa sáng với cú sút quyết đoán từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh.

Cú đúp này giúp Kane nâng thành tích lên 5 bàn tại World Cup 2026, đồng thời một lần nữa cho thấy vai trò không thể thay thế của anh trong đội hình đội tuyển Anh.

Dù vậy, chiến thắng trước đội tuyển CHDC Congo vẫn là lời cảnh báo. Đội tuyển Anh phòng ngự thiếu chắc chắn, phung phí nhiều cơ hội và phải chờ khoảnh khắc của Kane để sửa sai. Trước đội tuyển Mexico ở vòng 16 đội, đoàn quân của HLV Tuchel sẽ cần nhiều hơn bản lĩnh cá nhân nếu muốn đi tiếp.

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