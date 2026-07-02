Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đưa đội tuyển của mình vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng sự khác biệt giữa hai huyền thoại không nằm ở số bàn thắng, mà ở cách đội tuyển của họ vận hành.

Messi đã ghi 6 bàn sau vòng bảng, cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với Kylian Mbappe. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina xây dựng lối chơi xoay quanh Messi, giúp anh có nhiều khoảng trống và không còn phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ như trước. Kết quả là nhà đương kim vô địch toàn thắng vòng bảng và sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải.

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo mới ghi 2 bàn, đều vào lưới đội tuyển Uzbekistan. Trong 2 trận còn lại, anh gần như không có nhiều cơ hội khi đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 15 về số cơ hội ngon ăn tạo ra và thứ 21 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng.

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Điều đáng chú ý là Ronaldo vẫn dẫn đầu đội tuyển Bồ Đào Nha về số bàn thắng và số cú sút trúng đích mỗi 90 phút. Vấn đề không nằm ở tiền đạo 41 tuổi, mà ở việc đội bóng vẫn chưa tạo đủ cơ hội để anh phát huy sở trường.

Argentina đang phục vụ Messi bằng một hệ thống rõ ràng, còn Bồ Đào Nha vẫn chưa kết nối được Ronaldo với Bruno Fernandes, Vitinha hay Joao Neves.

Vòng knock-out sẽ là câu trả lời rõ nhất. Nếu Argentina tiếp tục phát huy lối chơi hiện tại, Messi có cơ hội tiến gần "Chiếc giày vàng". Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha không cải thiện khả năng hỗ trợ Ronaldo trước đội tuyển Croatia, hành trình World Cup cuối cùng của CR7 có thể khép lại sớm.