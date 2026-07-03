Không có 'phép màu': Tây Ban Nha thắng dễ Áo, chờ Bồ Đào Nha ở vòng sau

Áo chỉ biết chống đỡ

Sau 45 phút đầu tiên trên sân SoFi (Los Angeles), Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Mikel Oyarzabal ở phút 36, sau đường căng ngang thuận lợi từ Marc Cucurella. Đây là thành quả xứng đáng cho sức ép liên tục mà "La Roja" tạo ra kể từ giữa hiệp một.

Các con số thống kê cho thấy sự chênh lệch rất lớn. Tây Ban Nha cầm bóng tới 65%, tung ra 13 cú sút so với chỉ 2 của Áo. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng nghiêng hoàn toàn về đại diện bán đảo Iberia với 1,46 so với 0,09. Đội bóng áo đỏ đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn, hưởng 7 quả phạt góc và thực hiện 368 đường chuyền, gần gấp đôi đối thủ. Trong khi đó, Áo chưa buộc thủ môn Tây Ban Nha phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào.

Oyarzabal dứt điểm gọn gàng ẢNH: REUTERS

Oyarzabal đang chơi rất ăn ý với Cucurella ẢNH: REUTERS

Tỷ số thậm chí có thể đậm hơn. Trước khi Oyarzabal khai thông bế tắc, Tây Ban Nha đã nhiều lần khiến khung thành Alexander Schlager chao đảo. Alex Baena đưa bóng dội xà ngang từ một tình huống đá phạt nguy hiểm, còn Marc Cucurella từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi va chạm với thủ môn Áo. Schlager đang là cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội bóng của HLV Ralf Rangnick với 6 pha cứu thua.

Trong khi đó, Lamine Yamal, Pedri và Rodri tiếp tục là trung tâm trong lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha. Những pha phối hợp tốc độ ở hai biên cùng khả năng luân chuyển bóng liên tục khiến hàng thủ Áo phải lùi rất sâu. Sau khởi đầu tương đối cân bằng, đội bóng Trung Âu gần như không thể duy trì sức ép và phải chống đỡ phần lớn thời gian thi đấu.

Tiếp tục thăng hoa

Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có gì khác biệt. Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận áp đảo hoàn toàn. Đến phút 65, tỷ số là 2-0 dành cho "La Roja". Sau đường tạt bóng của Alex Baena, hậu vệ biên phải Pedro Porro bất ngờ xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu quyết đoán để nhân đôi cách biệt. Pha di chuyển này cũng khiến hàng thủ Áo bất ngờ và không kịp chống đỡ.

Porro đánh đầu ghi bàn trong tư thế rất thoải mái, không bị ai kèm ẢNH: REUTERS

David Alaba, ngôi sao sáng nhất của Áo cũng không thể tạo nên sự khác biệt bởi Tây Ban Nha quá vượt trội ẢNH: REUTERS

Oyarzabal đã có 4 bàn ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong phần còn lại của trận đấu, Áo nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội bóng này còn khá đơn giản, dễ bị Tây Ban Nha hóa giải. Thậm chí, ở cuối trận, Áo còn nhận thêm bàn thua. Phút 89, Cucurella thực hiện đường căng ngang gần như hoàn hảo, giúp Oyarzabal đệm lòng gọn gàng, ấn định tỷ số 3-0 cho "La Roja"

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha chính thức góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, diễn ra lúc 6 giờ ngày 3.7. Nếu Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành chiến thắng, trận derby bán đảo Iberia sẽ xuất hiện.