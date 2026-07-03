Argentina - Cabo Verde (5 giờ ngày 4.7, trực tiếp trên VTV): Messi trước cơ hội phá tiếp kỷ lục

Cabo Verde có đáng ngại?

Chắc chắn là có. Điều này đã thể hiện qua sự tôn trọng tối đa mà Messi và các đồng đội ở đội tuyển Argentina đang dành cho đối thủ. Cabo Verde là quốc đảo nhỏ bé chỉ có khoảng 600.000 người dân sống rải rác trên 10 hòn đảo ở Đại Tây Dương. Nhưng ngay trong lần đầu tiên dự World Cup, họ đã viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất khi tiến vào vòng knock-out, và đối đầu với nhà đương kim vô địch.

"Messi và đội tuyển Argentina đang chuẩn bị cho trận đấu này như một trận chung kết", báo Argentina Diario Ole quả quyết. HLV Scaloni của Argentina cũng đánh giá: "Chúng tôi phải thật cẩn thận trước Cabo Verde. Họ là một đội bóng mạnh. Họ đã gây khó khăn cho 3 đội tại vòng bảng. Đây là một đối thủ rất khó chơi. Họ chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho chúng tôi. Đây là những lời nói không phải mang tính ngoại giao".

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Messi rất xuất sắc ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Vậy Cabo Verde có gì khiến Messi và đội tuyển Argentina phải e ngại? Trên thực tế là hoàn toàn không có gì. Nhưng chính điều này mới lại gây lo lắng cho Argentina. Cabo Verde là đội bóng không có ngôi sao, gần như vô danh trước khi World Cup 2026 diễn ra. Nhưng giờ thì hầu như cả thế giới đều biết đến họ, sau khi thủ hòa ứng viên vô địch Tây Ban Nha (0-0), rượt đuổi tỷ số để cầm chân Uruguay 2-2. Vì vậy, họ cũng không việc gì phải e dè trước Argentina.

Thủ môn Vozinha, 40 tuổi, chỉ bắt đầu chơi bóng đá ở tuổi 25, đã trở thành người hùng của Cabo Verde sau những pha cứu thua ngoạn mục. Mẹ của Vozinha không có thị thực vào Mỹ để xem con trai thi đấu, cho đến khi được FIFA can thiệp và giúp bà có thị thực. Tất cả những điều này đã viết nên câu chuyện Cabo Verde đầy cảm xúc ở World Cup 2026. Và còn hơn thế nữa, nếu họ đánh bại được Argentina, thì đó sẽ là cuộc lật đổ vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Cặp đấu chênh lệch nhất World Cup 2026

Theo hãng thống kê Opta, Cabo Verde chỉ có khoảng 12,6% khả năng giành chiến thắng trước Argentina. Cặp đấu Argentina - Cabo Verde cũng được xem là chênh lệch nhất ở vòng 32 đội World Cup 2026, giữa một bên là đội tân binh của World Cup và đội còn lại là nhà đương kim vô địch. Thứ hạng FIFA cũng cách nhau khá xa khi Argentina là số 1 thế giới so với vị trí 67 của Cabo Verde.

Chiến thắng cho Argentina gần như là đương nhiên, vì họ sở hữu lực lượng vượt trội, danh thủ Messi cũng đang thăng hoa với 6 bàn sau 3 trận. Tuy nhiên, sự thận trọng và tính toán cẩn thận của HLV Scaloni về đội hình thi đấu cho thấy Argentina không hề xem thường đối thủ.

Với cá nhân Messi, nếu tiếp tục ghi bàn hay kiến tạo, anh sẽ phá thêm các kỷ lục ở World Cup. Nhưng những kỷ lục không phải là điều tối thượng Messi nhắm đến, mà mục tiêu lớn nhất của anh là chiến thắng của Argentina để bảo vệ ngôi vô địch.