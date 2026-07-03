World Cup 2026, Argentina - Cabo Verde: Ronaldo đã gọi, Messi trả lời?

Trong lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên đội tuyển Argentina và Messi đối đầu trước Cabo Verde, đội bóng tân binh của World Cup, nhưng đã làm nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp khi thẳng tiến vào vòng knock-out.

Albiceleste (biệt danh của đội tuyển Argentina) đã thắng cả 7 trận gần nhất khi gặp các đối thủ từ châu Phi ở World Cup, nhưng để thua trận đầu tiên trong số này trước Cameroon với tỷ số 0-1 năm 1990.

Messi tập luyện sung sức và rất tập trung trước trận đấu Argentina gặp Cabo Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Messi và đồng đội được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với Cabo Verde có lực lượng cầu thủ hầu như vô danh. Siêu máy tính Opta dự đoán Argentina sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành vé vào vòng 16 đội, với đội bóng của HLV Scaloni có tỷ lệ chiến thắng chính xác lên đến 83,5% trong các mô phỏng trước trận đấu. Phía Cabo Verde chỉ có khoảng 12,6% cơ hội.

Mặc dù vậy, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra, nếu biết rằng trong 3 trận vòng bảng của Cabo Verde khi hòa Tây Ban Nha tỷ số 0-0, Uruguay 2-2 và Ả Rập Xê Út 0-0, đội bóng quốc đảo này đã tạo ra nhiều cơ hội hơn (22) so với Argentina (19) tại World Cup cho đến nay, theo hãng thống kê dữ liệu Opta.

HLV Scaloni của đội tuyển Argentina, người sẽ có lần đánh dấu trận đấu chẵn thứ 100 dẫn dắt "gã khổng lồ" bóng đá Nam Mỹ ở cuộc gặp Cabo Verde, khẳng định đội của ông sẽ không thể xem nhẹ đối thủ này, và chỉ ra thành tích bất bại của họ ở vòng bảng.

"Đây là một đội bóng chưa từng thua trận nào. Họ không có mặt ở đây một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi phải tôn trọng họ, và đó là điều chúng tôi sẽ làm", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Cabo Verde sẽ gây sốc Messi và Argentina?

Trong khi đó, HLV Bubista của Cabo Verde bày tỏ: "Chúng tôi bình tĩnh, vì chúng tôi đã giành được vị trí này bằng thực lực và không có gì phải sợ hãi hay lo lắng quá nhiều. Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu phía trước. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong đời chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tận hưởng nó và cống hiến hết sức mình. Trong đầu chúng tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc cố gắng vượt qua vòng này".

Cabo Verde (áo xanh) trong trận hòa Ả Rập Xê Út tỷ số 0-0 ở lượt cuối vòng bảng Ảnh: Reuters

Tiền vệ Deroy Duarte, người gốc Hà Lan của Cabo Verde, cũng tỏ ra bình thản tương tự, nói rằng đội bóng nhỏ bé này sẽ rất trân trọng cơ hội làm nên lịch sử, cũng như việc đối đầu với danh thủ Messi, người đang sở hữu 8 Quả bóng vàng cùng hàng loạt kỷ lục ở World Cup.

"Mọi thứ đều là vinh dự và phần thưởng, và chúng tôi coi trận đấu với Argentina như một trận đấu như thế này - một cơ hội khác để làm nên lịch sử. Vậy tại sao không? Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình và rồi cuối trận chúng ta sẽ biết kết quả", Duarte chia sẻ.

Trong khi đó, danh thủ Messi lần đầu tiên tại World Cup 2026 bước ra sân trong tư thế cần "trả lời" (ghi bàn), sau khi các đồng nghiệp như Mbappe (Pháp), Haaland (Na Uy), Kane (Anh) và Ronaldo (Bồ Đào Nha) thi đấu trước ở vòng 32 đội đều đã lập công, và giúp đội nhà đi tiếp vào vòng 16 đội.

Messi nếu ghi bàn cũng sẽ vươn lên lại dẫn đầu danh sách vua phá lưới, khi hiện chia sẻ với Mbappe (cùng 6 bàn), nhưng xếp sau vì chưa có pha kiến tạo nào so với 2 của cầu thủ người Pháp.

Nếu ra sân và ghi bàn, Messi cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 30 trận đấu tại World Cup. Bên cạnh đó là trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 20 bàn thắng trong lịch sử giải đấu (hiện 19 bàn). Đây là 2 kỷ lục lịch sử nữa đang nằm trong tầm tay của danh thủ 39 tuổi người Argentina.