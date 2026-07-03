Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Chi tiết nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Những màn so tài kịch tính

Thu Bồn
Thu Bồn
Tính đến lúc này, 13 cái tên sẽ tranh tài ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã lộ diện. 6 cặp đấu đã được xác định, với sự xuất hiện của nhiều 'ông lớn' trên bản đồ bóng đá thế giới.

Vòng 32 đội World Cup 2026 sắp hạ màn

Những đội bóng đã vượt qua vòng 16 đội World Cup 2026 gồm Canada, Brazil, Paraguay, Ma Rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

Trong đó, những cái tên mới nhất vừa có vé khi giành chiến thắng ở loạt trận diễn ra từ rạng sáng đến trưa 3.7 là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Áo với tỷ số cách biệt 3-0. Ronaldo cùng các đồng đội ngược dòng nghẹt thở để đánh bại Croatia 2-1. CR7 ghi dấu ấn với bàn thắng trên chấm phạt đền để gỡ hòa 1-1, trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Ở trận còn lại, Thụy Sĩ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Algeria với tỷ số 2-0.

Chi tiết nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Những màn so tài kịch tính- Ảnh 1.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là 3 đội bóng mới nhất điền tên vào vòng 16 đội sau loạt trận sáng 3.7

ẢNH: CMH

Theo nhánh đấu World Cup 2026, vòng 16 đội đã xác định được các trận: Paraguay gặp Pháp, Canada chạm trán Ma Rốc, Brazil đụng độ Na Uy, Mỹ đối đầu Bỉ, Anh so tài Mexico, Tây Ban Nha đọ sức Bồ Đào Nha.

Tâm điểm derby bán đảo Iberia: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Những cặp đấu như Brazil - Na Uy, Mỹ - Bỉ, Anh - Mexico, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha đều hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó đoán. Đặc biệt, sự chú ý sẽ đổ dồn vào derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào nha, nơi "lão tướng" Cristiano Ronaldo đối đầu với ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal. Theo lịch thi đấu, trận này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7.

Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup, nên anh hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ.

Tin liên quan

Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia

Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia

Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia tại vòng knock-out World Cup 2026, siêu sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã gửi đi thông điệp đầy xúc động.

World Cup 2026, Bồ Đào Nha 2-1 Croatia: Ronaldo hẹn gặp Tây Ban Nha

De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 nhánh đấu world cup 2026 sơ đồ thi đấu world cup 2026 World Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận