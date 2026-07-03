Chi tiết nhánh đấu World Cup 2026 mới nhất: Những màn so tài kịch tính

Vòng 32 đội World Cup 2026 sắp hạ màn

Những đội bóng đã vượt qua vòng 16 đội World Cup 2026 gồm Canada, Brazil, Paraguay, Ma Rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

Trong đó, những cái tên mới nhất vừa có vé khi giành chiến thắng ở loạt trận diễn ra từ rạng sáng đến trưa 3.7 là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Áo với tỷ số cách biệt 3-0. Ronaldo cùng các đồng đội ngược dòng nghẹt thở để đánh bại Croatia 2-1. CR7 ghi dấu ấn với bàn thắng trên chấm phạt đền để gỡ hòa 1-1, trước khi Goncalo Ramos đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Ở trận còn lại, Thụy Sĩ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Algeria với tỷ số 2-0.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ là 3 đội bóng mới nhất điền tên vào vòng 16 đội sau loạt trận sáng 3.7 ẢNH: CMH

Theo nhánh đấu World Cup 2026, vòng 16 đội đã xác định được các trận: Paraguay gặp Pháp, Canada chạm trán Ma Rốc, Brazil đụng độ Na Uy, Mỹ đối đầu Bỉ, Anh so tài Mexico, Tây Ban Nha đọ sức Bồ Đào Nha.

Tâm điểm derby bán đảo Iberia: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Những cặp đấu như Brazil - Na Uy, Mỹ - Bỉ, Anh - Mexico, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha đều hứa hẹn sẽ rất kịch tính và khó đoán. Đặc biệt, sự chú ý sẽ đổ dồn vào derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào nha, nơi "lão tướng" Cristiano Ronaldo đối đầu với ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal. Theo lịch thi đấu, trận này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 7.7.

Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup, nên anh hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ.