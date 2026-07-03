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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia

Thu Bồn
Thu Bồn
Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia tại vòng knock-out World Cup 2026, siêu sao đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã gửi đi thông điệp đầy xúc động.

Ronaldo tri ân người đồng đội quá cố

Trận lội ngược dòng đầy kịch tính trước Croatia sáng 3.7 giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Sau trận đấu, thủ quân Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng chia sẻ niềm vui kèm sự xúc động lên mạng xã hội bằng dòng trạng thái: "Chúng ta đã giành chiến thắng, vì Diogo (Jota) và vì Bồ Đào Nha. Tiến lên nào".

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng mạnh mẽ này ngay lập tức nhận được gần 700.000 lượt tương tác từ người hâm mộ khắp thế giới chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải. Thông điệp của CR7 trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của đội quân áo bã trầu tại chiến dịch World Cup năm nay.

Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia- Ảnh 1.
Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia- Ảnh 2.

Sau trận đấu, Ronaldo khoác áo số 21 (số áo của Diogo Jota trước đây) đi vào sân

ẢNH: REUTERS

Trước đó, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo cũng đã tri ân người đồng đội quá cố Diogo Jota ngay trên sân. Người hâm mộ đã xúc động khi Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 21 của Jota và chỉ tay lên bầu trời. Trên tay của chân sút sinh năm 1985 đeo tấm băng nhỏ ghi tên cựu tiền đạo Liverpool.

Đối với riêng cá nhân Ronaldo, trận đấu này là một cột mốc lịch sử khi anh cuối cùng đã phá dớp để ghi bàn thắng đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Pha đá phạt đền thành công ở phút 68 giúp nhà vô địch EURO 2016 gỡ hòa 1-1, đồng thời giúp tinh thần các cầu thủ lên cao để mở ra màn ngược dòng thành công.

Ronaldo làm điều xúc động sau trận thắng nghẹt thở Croatia- Ảnh 3.

Tập thể đội tuyển Bồ Đào Nha tri ân Diogo Jota sau chiến thắng quả cảm trước Croatia

ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ mang tên Tây Ban Nha. Trận derby bán đảo Iberia hứa hẹn rất hấp dẫn, sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 7.7.


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