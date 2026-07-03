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Thể thao World Cup 2026

De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde

Giang Lao
Giang Lao

Theo tiền vệ Rodrigo De Paul, người hâm mộ nên trân trọng từng khoảnh khắc của Messi thay vì đếm ngược từng trận đấu của danh thủ này. Anh cũng xác nhận, đội tuyển Argentina 'tính toán' sẽ gặp Tây Ban Nha hoặc Uruguay hơn là Cabo Verde.

Messi vẫn còn thi đấu dài dài

De Paul, người được ví là "vệ sĩ của Messi", khẳng định danh thủ 39 tuổi này vẫn tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển Argentina sau World Cup 2026. 

"Messi đang tận hưởng bóng đá mỗi ngày. Chúng ta nên trân trọng từng khoảnh khắc của Messi thay vì đếm ngược từng trận đấu của anh ấy", De Paul nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận Argentina gặp Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7 ở vòng 32 đội.

De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde- Ảnh 1.

Messi trong buổi tập tại sân nhà CLB Inter Miami trước trận Argentina gặp Cabo Verde

Ảnh: Reuters

"Đối với tôi, điều quan trọng nhất là được tận hưởng sự hiện diện của Messi mỗi ngày, giống như mọi công dân Argentina khác. Tất nhiên, chúng ta luôn trân trọng những điều đó hơn những gì chúng ta không còn nữa. Đó là một phần của cuộc sống. Nhưng tất cả chúng ta đều đang tận hưởng việc có anh ấy ở bên cạnh", De Paul chia sẻ thêm.

Messi đang dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp và đang cùng Mbappe (Pháp) dẫn đầu danh sách vua phá lưới với cùng 6 bàn thắng, bao gồm cả cú hat-trick ghi trong trận mở màn vòng bảng gặp Algeria. Messi cùng De Paul hiện thi đấu chung CLB Inter Miami.

De Paul cũng thổ lộ: "Được làm bạn tốt với Messi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tình bạn là một trong những điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đều có. Tôi tự thấy mình là một người rất may mắn. Được ở bên cạnh Messi, chia sẻ những khoảnh khắc trong và ngoài sân cỏ. Và điều đó khiến tôi thực sự tự hào".

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Cabo Verde là đối thủ đáng ngại

De Paul thừa nhận, anh rất bất ngờ khi đội tuyển Argentina đối đầu với Cabo Verde tại vòng 32 đội, vì dự định của cả đội trước đó, kể cả Messi cũng nghĩ rằng sẽ gặp nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha hoặc Uruguay.

De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde- Ảnh 2.

Messi đưa thông điệp chiến thắng của đội tuyển Argentina và nêu bật tinh thần sát cánh cùng đồng đội sau các trận vòng bảng

Ảnh: Reuters

"Khi kết quả bốc thăm được công bố, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể phải đối mặt với một nhà vô địch World Cup (trước đây), những đội tuyển quốc gia với những cầu thủ hàng đầu đang thi đấu ở các giải đấu lớn. Nhưng cuối cùng đó lại là Cabo Verde", De Paul chia sẻ. Nhưng anh cũng cảnh báo, không nên đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào đến từ châu Phi, một quan điểm được HLV Scaloni đồng tình.

HLV Scaloni cho rằng: "Chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng đã chơi rất tốt trong vòng bảng, họ đã chơi rất tốt trước các đối thủ của mình. Tôi nghĩ, chúng tôi cần phải rất có trách nhiệm trong trận đấu ngày mai (4.7), bởi vì đó là một trận đấu rất quan trọng đối với chúng tôi".

HLV Scaloni cũng cho biết, ông vẫn chưa quyết định về đội hình chính thức của đội tuyển Argentina gặp Cabo Verde, nhưng xác nhận đang có đủ thành phần tốt nhất trong tay.

Trong khi đó, HLV Bubista của Cabo Verde khẳng định, trận gặp Messi và đội tuyển Argentina là "trận đấu quan trọng nhất cuộc đời chúng tôi". Ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc cố gắng vượt qua Messi và đội tuyển Argentina để tiếp tục hành trình cổ tích của mình tại World Cup 2026".

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