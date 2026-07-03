Bất ngờ người ghi bàn bằng phạt đền nhiều nhất ở World Cup, Ronaldo bao nhiêu lần?

Ronaldo thực hiện thành công 100% các quả phạt đền tại World Cup

Sofascore thống kê, Ronaldo đã thực hiện được 4 quả phạt đền tại các kỳ World Cup (từ 2006 đến 2026, không tính loạt sút luân lưu), với cả 4 quả anh đều thực hiện thành công, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, cú sút 11 m ở phút 68 gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha, là quả mới nhất trong kỷ lục ghi bàn bằng phạt đền của Ronaldo ở World Cup.

Ronaldo ghi bàn từ chấm 11 m ở phút 68 gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha Ảnh: Reuters

Theo HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha: "Không có cầu thủ nào ở World Cup này có thể sút phạt đền tốt như Ronaldo". Trên chấm 11 m, Ronaldo rất bình tĩnh và tự tin thực hiện cú sút hoàn hảo vào giữa khung thành, đánh lừa thủ môn Livakovic (Croatia) đổ người về một bên, để ghi bàn.

"Giữa áp lực cực lớn như vậy, không có cầu thủ nào khác tại kỳ World Cup này có đủ bản lĩnh để đá quả phạt đền căng thẳng như ở tình huống của Ronaldo", HLV Martinez nhấn mạnh thêm.

Quả phạt đền của Ronaldo được thực hiện sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha để Croatia bất ngờ vươn lên dẫn trước tỷ số 1-0 ở phút 52 do công Perisic ghi. Chính bàn gỡ hòa từ chấm 11 m này của Ronaldo, chính là tiền đề giúp các cầu thủ Bồ Đào Nha lên tinh thần để đảo ngược cục diện nhờ bàn thắng quyết định của tiền đạo Goncalo Ramos ghi phút 90+4.

Đá với CHDC Congo còn chật vật, đội tuyển Anh giải bài toán khó Mexico thế nào?

Tính tổng cộng, Ronaldo hiện đã ghi 4 bàn bằng phạt đền tại các kỳ World Cup (theo thống kê tính từ năm 1966 của Sofascore), sau 4 quả được thực hiện. Anh gia nhập danh sách và cân bằng số bàn ghi bằng phạt đền với Messi, huyền thoại Eusebio (Bồ Đào Nha), Batistuta (Argentina), và Rob Rensenbrink (Hà Lan), những người đều có cùng 4 bàn ghi bằng phạt đền (không tính loạt sút luân lưu).

Trong khi đó, người đứng đầu là chân sút người Anh, Harry Kane hiện ghi tổng cộng 5 bàn bằng phạt đền chỉ từ World Cup 2018 đến 2026.

Với Messi, cả 4 bàn ghi bằng phạt đền tính đến nay anh đều được thực hiện ở World Cup 2022. Nhưng danh thủ 39 tuổi này cũng là người sút hỏng phạt đền nhiều nhất trong lịch sử World Cup, với tổng cộng 3 quả. Trong đó, quả phạt đền sút hỏng gần nhất của Messi chính là trong trận gặp đội tuyển Áo ngày 23.6. Nhưng sau đó trong trận, danh thủ này ghi lại 2 bàn từ các quả bóng sống để giúp đội nhà thắng tỷ số 2-0.