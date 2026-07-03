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Thể thao World Cup 2026

HLV trẻ nhất World Cup 2026 rời ghế nóng đội tuyển Đức sau thất bại, Klopp lên thay?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Trưa 3.7 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế loan tin HLV Julian Nagelsmann chính thức không còn là thuyền trưởng của đội tuyển Đức.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ: "Nagelsmann và đội tuyển Đức, mọi chuyện đã kết thúc. Ông ấy không còn là HLV của 'Cỗ xe tăng'. Theo Bild (tờ báo uy tín hàng đầu Đức), quyết định đã được đưa ra, và HLV Nagelsmann rời ghế sau kỳ World Cup đáng thất vọng. Jurgen Klopp sẵn sàng đảm nhận vị trí này".

HLV trẻ nhất World Cup 2026 rời ghế nóng đội tuyển Đức sau thất bại, Klopp lên thay?- Ảnh 1.

Dưới thời HLV Nagelsmann, Đức không giữ được bản sắc

ẢNH: REUTERS

HLV Nagelsmann được coi là thiên tài chiến thuật, dẫn dắt đội tuyển Đức thi đấu tại World Cup 2026 ở tuổi 38. Ông cũng là HLV trẻ tuổi nhất làm việc ở Bắc Mỹ mùa hè này. Dẫu vậy, HLV Nagelsmann không hoàn thành nhiệm vụ khi đội tuyển Đức dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại trước Paraguay sau loạt luân lưu.

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Nhiều chuyên gia Đức, trong đó có huyền thoại Phillip Lahm khẳng định HLV Nagelsmann đã mắc nhiều sai lầm. Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá Đức cũng khuyên chiến lược gia này "ra đi trong danh dự", tức khuyên ông từ chức.

Trước đó, một huyền thoại khác của bóng đá Đức Lothar Matthaus thậm chí còn gay gắt hơn: "Đáng nhẽ Nagelsmann phải chủ động đề nghị - Tôi xin từ chức. Đó mới là câu nói thể hiện bản lĩnh. Tôi không hiểu sao Nagelsmann lại không đủ cam đảm thừa nhận rằng cậu ta không có tương lai với đội tuyển Đức. Cậu ta nên nói: Tôi sẽ không để ý đến khoản tiền đền bù hợp đồng. Tôi đã không thành công. Liên đoàn Bóng đá Đức đã tin tưởng tôi. Tôi đã làm các cầu thủ, người hâm mộ thất vọng. Tôi xin từ chức. Đó mới là bản lĩnh. Ronald Koeman (HLV trưởng Hà Lan đã xin từ chức - PV) cho thấy cách làm đúng. Tuy nhiên, Nagelsmann vẫn nghĩ rằng cậu ta làm mọi thứ đúng đắn. Cậu ta ở vị trí này quá sớm. Có lẽ, cậu ấy có thể đảm đương nhiệm vụ này sau 10 hoặc 15 năm nữa. Khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn".

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