HLV Bồ Đào Nha tấm tắc khen VAR, HLV Croatia đau đớn… mắng VAR: 'Nó giết chết cảm xúc'

"Không có quyết định may mắn nào"

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Roberto Martinez khẳng định không có bất kỳ sai sót nào trong các quyết định của tổ trọng tài. Ông nói: "Tôi rất tôn trọng Croatia và ngưỡng mộ tinh thần thể thao của họ. Nhưng hiện nay quả bóng được gắn chip và đó là lý do VAR can thiệp. Các quyết định hôm nay đều chính xác. Quả phạt đền của Bồ Đào Nha là hoàn toàn chính xác".

Ông nhấn mạnh thêm: "Thật đáng tiếc khi 1 trong 2 đội phải bị loại, nhưng hôm nay không có quyết định sai lầm nào, cũng không có chuyện đội nào được hưởng may mắn từ trọng tài".

Nhờ chiến thắng nghẹt thở 2-1, Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Trước đó, "La Roja" dễ dàng đánh bại Áo 3-0.

HLV Dalic (phải) tiết lộ các cầu thủ Croatia suy sụp tinh thần ẢNH: REUTERS

Các cầu thủ Croatia đã ăn mừng hụt ẢNH: REUTERS

HLV Croatia bức xúc

Trong khi đó, HLV Zlatko Dalic không chỉ tiếc nuối vì thất bại mà còn bày tỏ sự thất vọng trước cách công nghệ đang tác động đến bóng đá hiện đại: "Không dễ chút nào khi bạn thủng lưới trong thời gian bù giờ, rồi ghi bàn ở những giây cuối cùng và tin rằng đó là bàn thắng, nhưng VAR lại đưa ra quyết định khác".

Nhà cầm quân 59 tuổi cho biết các học trò của ông gần như suy sụp sau tình huống bị từ chối bàn thắng. Ông nói: "Các cầu thủ đang rất đau đớn. Cảm xúc của họ gần như bị giết chết. Những quyết định như vậy lấy đi niềm vui của bóng đá."

Dalic thừa nhận VAR đôi khi mang lại sự công bằng, nhưng ông cho rằng công nghệ đang can thiệp quá sâu vào trận đấu: "VAR có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng nó giết chết cảm xúc. Nó lấy đi mọi thứ bên trong bạn. Thật khó để chấp nhận điều đó. Bóng đá cần sự công bằng, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa với VAR."

HLV Croatia từ chối bình luận thêm về tình huống gây tranh cãi, nhấn mạnh rằng đội bóng của ông đã bị loại và không muốn tiếp tục đào sâu vào nỗi thất vọng.



