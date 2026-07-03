Thể thao World Cup 2026 Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 03/07/2026 09:04 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Luka Modric và các đồng đội đã chơi một trận cực hay trước Bồ Đào Nha nhưng vẫn phải rời World Cup 2026 ở vòng 32 đội theo kịch bản đau đớn nhất. Ở tuổi 40, Modric vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Croatia, thi đấu bền bỉ, hiệu quả và thanh thoát từ đầu đến cuối dù phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu thế giới như Neves, Vitinha, Bruno FernandesẢNH: REUTERSSau 90 phút chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1. Phút 90+4, Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. 10 phút sau, Croatia đưa bóng vào lưới đối phương thành côngẢNH: REUTERSNhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận đó là bàn thắng, xác định một cầu thủ Croatia đã việt vị trước khi bóng bay vào lướiẢNH: REUTERSModric gần như thất thần, liên tục lắc đầu. Anh dường như không chấp nhận kết quả này, nán lại trên sân khá lâuẢNH: REUTERSModric có lý do để buồn. Anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn, nhưng thiếu một chút may mắnẢNH: REUTERSNỗi buồn có lẽ theo Modric thêm ít nhất vài ngày nữa, thậm chí là lâu hơnẢNH: REUTERSBởi Modric đã ở độ tuổi 40, gần như chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ nàyẢNH: REUTERS Tin liên quan Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha ở World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất, đá giờ đẹp Sau màn ngược dòng ấn tượng trước Croatia, Bồ Đào Nha bước vào vòng 16 đội với trận chiến kinh điển với Tây Ban Nha. World Cup 2026, Thụy Sĩ 0-0 Algeria: Đại diện châu Âu áp đảo De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Modric Croatia Việt vị bồ đào nha
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