Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt

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Luka Modric và các đồng đội đã chơi một trận cực hay trước Bồ Đào Nha nhưng vẫn phải rời World Cup 2026 ở vòng 32 đội theo kịch bản đau đớn nhất.

Ở tuổi 40, Modric vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Croatia, thi đấu bền bỉ, hiệu quả và thanh thoát từ đầu đến cuối dù phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu thế giới như Neves, Vitinha, Bruno Fernandes ẢNH: REUTERS Sau 90 phút chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1. Phút 90+4, Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. 10 phút sau, Croatia đưa bóng vào lưới đối phương thành công ẢNH: REUTERS Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận đó là bàn thắng, xác định một cầu thủ Croatia đã việt vị trước khi bóng bay vào lưới ẢNH: REUTERS Modric gần như thất thần, liên tục lắc đầu. Anh dường như không chấp nhận kết quả này, nán lại trên sân khá lâu ẢNH: REUTERS Modric có lý do để buồn. Anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn, nhưng thiếu một chút may mắn ẢNH: REUTERS Nỗi buồn có lẽ theo Modric thêm ít nhất vài ngày nữa, thậm chí là lâu hơn ẢNH: REUTERS Bởi Modric đã ở độ tuổi 40, gần như chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ này ẢNH: REUTERS