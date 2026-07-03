Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Luka Modric và các đồng đội đã chơi một trận cực hay trước Bồ Đào Nha nhưng vẫn phải rời World Cup 2026 ở vòng 32 đội theo kịch bản đau đớn nhất.
Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 1.

Ở tuổi 40, Modric vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Croatia, thi đấu bền bỉ, hiệu quả và thanh thoát từ đầu đến cuối dù phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu thế giới như Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 2.

Sau 90 phút chính thức, 2 đội hòa nhau 1-1. Phút 90+4, Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. 10 phút sau, Croatia đưa bóng vào lưới đối phương thành công

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 3.

Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận đó là bàn thắng, xác định một cầu thủ Croatia đã việt vị trước khi bóng bay vào lưới

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 4.

Modric gần như thất thần, liên tục lắc đầu. Anh dường như không chấp nhận kết quả này, nán lại trên sân khá lâu

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 5.

Modric có lý do để buồn. Anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn, nhưng thiếu một chút may mắn

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 6.

Nỗi buồn có lẽ theo Modric thêm ít nhất vài ngày nữa, thậm chí là lâu hơn

ẢNH: REUTERS

Modric đau đớn, thẫn thờ khi Croatia bị Bồ Đào Nha loại sau lỗi việt vị oan nghiệt- Ảnh 7.

Bởi Modric đã ở độ tuổi 40, gần như chắc chắn đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ này

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha ở World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất, đá giờ đẹp

Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha ở World Cup 2026: Lịch thi đấu mới nhất, đá giờ đẹp

Sau màn ngược dòng ấn tượng trước Croatia, Bồ Đào Nha bước vào vòng 16 đội với trận chiến kinh điển với Tây Ban Nha.

World Cup 2026, Thụy Sĩ 0-0 Algeria: Đại diện châu Âu áp đảo

De Paul tiết lộ điều bất ngờ về Messi, Argentina từng không nghĩ sẽ gặp Cabo Verde

Khám phá thêm chủ đề

Modric Croatia Việt vị bồ đào nha

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận