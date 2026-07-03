Thống kê khó tin về Ronaldo sau lần tiên ghi bàn thắng tại vòng knock-out World Cup

"Bước đột phá" của Ronaldo

"Quả phạt đền của Ronaldo ghi vào lưới Croatia là pha chạm bóng duy nhất của anh trong vòng cấm đối phương, trong suốt 81 phút thi đấu trên sân. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của danh thủ này ở vòng knock-out World Cup, sau tổng cộng 31 cú sút từng thực hiện ở vòng này tại giải đấu trước đây. Bước đột phá", hãng thống kê dữ liệu bóng đá Opta đánh giá.

Ronaldo đã có bước đột phá tại vòng knock-out World Cup, Tây Ban Nha sẽ phải dè chừng Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Ronaldo cũng là cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng xuất hiện trong một trận đấu ở vòng knock-out World Cup, với 41 tuổi và 147 ngày.

Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng knock-out World Cup từ trước đến nay. Ronaldo hiện cũng nâng kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của mình lên con số 976 bàn, và ngày càng tiến gần hơn nữa kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng lịch sử chỉ còn 24 bàn nữa mà thôi.

Ronaldo hiện cũng ghi 3 bàn tại World Cup 2026, còn kém Messi và Mbappe 3 bàn trong cuộc đua vua phá lưới, và kém Harry Kane và Erling Haaland 2 bàn. Trong khi đã áp sát Vinicius, Ousmane Dembele và Mikel Oyarzabal với cách biệt chỉ thua 1 bàn.

Ronaldo cũng nâng kỷ lục ghi bàn trong các kỳ World Cup của mình lên con số tổng cộng 11 bàn, bằng với các cựu danh thủ Jurgen Klinsmann (Đức) và Sandor Kocsis (Hungary). Và chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele chỉ 1 bàn.

Mặc dù chỉ có một pha chạm bóng trong vòng cấm, theo thống kê của Opta. Dữ liệu của Opta Analyst lại cho thấy, Ronaldo hoạt động rất tích cực trong thời gian có mặt trên sân, với tầm hoạt động khá dày đặc trước vòng cấm và bên cánh trái. Danh thủ này cũng không ít lần lùi sâu tới trước vòng cấm sân nhà để phòng ngự.

Trước khi ghi bàn từ chấm 11 m, Ronaldo bị từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị, sau tình huống khống chế bóng và ghi bàn rất đẳng cấp.

Điểm trừ duy nhất là Ronaldo được HLV Roberto Martinez thay ra ở phút 81, với người vào thay là tiền đạo Goncalo Ramos ghi bàn quyết định phút 90+4 giúp Bồ Đào Nha ngược dòng ngoạn mục thắng Croatia với tỷ số 2-1.

Croatia có pha ghi bàn gỡ hòa 2-2 cũng trong các phút bù giờ còn lại, nhưng tình huống được xác nhận bị lỗi việt vị là chính xác, vì cầu thủ Matanovic đã chạm bóng khi đánh đầu khiến Pasalic sau đó ghi bàn đã ở thế việt vị.

Ronaldo dù rời sân sớm, nhưng anh vẫn nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu từ sự bầu chọn của người hâm mộ trên trang chủ của FIFA.

Nhưng theo trang Sofascore, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu phải là Goncalo Ramos khi ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng của đội nhà. Sofascore cũng chấm Ronaldo 7 điểm, sau 81 phút thi đấu nỗ lực và ghi bàn một từ chấm 11 m, tạo tiền đề cho đội nhà giành chiến thắng đi tiếp vào vòng 16 đội.

Tại đây, Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 7.7 trên sân AT&T ở Arlington.