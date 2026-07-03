Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Hơn trăm năm duyên nợ và dấu ấn của Ronaldo

Theo dữ liệu đối đầu, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bồ Đào Nha đã gặp nhau 41 lần kể từ năm 1921. Cán cân lịch sử đang nghiêng rõ về phía Tây Ban Nha với 18 chiến thắng, trong khi Bồ Đào Nha thắng 7 trận và 2 đội hòa nhau 16 lần.

Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội diễn ra ngày 18.12.1921, khi đội tuyển Tây Ban Nha thắng đội tuyển Bồ Đào Nha 3-1 trong một trận giao hữu. Những năm đầu, Tây Ban Nha gần như áp đảo tuyệt đối, trong đó có chiến thắng 9-0 tại vòng loại World Cup 1934 - tỷ số đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội.

Tây Ban Nha áp đảo lịch sử, Bồ Đào Nha vươn lên ở hiện đại

Dù lép vế trong phần lớn lịch sử, đội tuyển Bồ Đào Nha dần tạo được vị thế từ thập niên 2000. Dấu mốc đáng nhớ nhất là chiến thắng 1-0 trước Tây Ban Nha tại EURO 2004, trận đấu góp phần khiến đối thủ láng giềng bị loại ngay từ vòng bảng.

Đội tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng cùng chiếc áo số 21 của cố tiền vệ Diogo Jota sau khi vượt qua Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua Croatia trong một trận đấu vô cùng kịch tính ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ở các trận knock-out lớn, Tây Ban Nha lại là đội để lại dấu ấn sâu hơn. World Cup 2010, Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha 1-0 trên hành trình vô địch thế giới. EURO 2012, 2 đội hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi Tây Ban Nha thắng trong loạt sút luân lưu.

Cuộc đối đầu đáng nhớ nhất trong kỷ nguyên Cristiano Ronaldo là trận hòa 3-3 tại vòng bảng World Cup 2018. Khi đó, Ronaldo lập hat-trick, trong đó có cú sút phạt cuối trận để giữ lại 1 điểm cho Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng dễ 3-0 trước đội tuyển Áo ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đều có hàng tiền vệ được đánh giá là mạnh nhất nhì World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Derby bán đảo Iberia trở lại ở World Cup 2026

Những năm gần đây, cặp đấu này thường diễn ra rất chặt chẽ. 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội có tới 4 trận hòa trong 90 phút. Trận gần nhất, ngày 8.6.2025 tại UEFA Nations League, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hòa 2-2, nhưng Bồ Đào Nha là đội giành chiến thắng chung cuộc.

Điều đó cho thấy lịch sử có thể nghiêng về Tây Ban Nha nhưng khoảng cách hiện tại giữa 2 đội không còn quá lớn. Tây Ban Nha sở hữu lối chơi kiểm soát bóng ổn định, trẻ trung và giàu tốc độ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và một Ronaldo vừa giải tỏa áp lực sau bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup.

Đây là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo ẢNH: REUTERS

Lamine Yamal đang là ngôi sao tấn công nổi bật nhất của bóng đá Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Trận đấu lần này cũng phản ánh sự chuyển giao của bóng đá bán đảo Iberia. Nếu đội tuyển Tây Ban Nha đang từng bước trao vai trò trung tâm cho thế hệ cầu thủ sinh sau năm 2000 như Lamine Yamal hay Nico Williams, thì đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn đứng giữa hai giai đoạn, vừa chuẩn bị cho tương lai, vừa đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh. Chính sự đối lập ấy khiến cuộc chạm trán không chỉ là màn tái ngộ của hai đối thủ nhiều duyên nợ, mà còn là cuộc so tài giữa hai cách xây dựng đội tuyển cho hiện tại và tương lai. Chỉ sau 90 phút, hoặc lâu hơn, một trong hai thế lực của bóng đá bán đảo Iberia sẽ phải khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026.

