Cabo Verde kiêu hãnh rời World Cup khi khiến Messi ‘toát mồ hôi hột’ và 3 nhà vô địch khiếp đảm

Cabo Verde kiêu hãnh rời World Cup khi khiến Messi và 3 nhà vô địch khiếp đảm ảnh: reuters





Niềm cảm hứng bất tận Cabo Verde

Trước thềm World Cup, trong số ít thỏi dữ liệu mà truyền thông nhắc Cabo Verde có một bài viết địa phương nhắc đến đội bóng này có bài viết "Cá mập xanh bơi cùng nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha". Khi đó, có lẽ rất nhiều người đã không để tâm.

Nhưng giờ đây tất cả mọi người đã nhớ rõ cái tên Cabo Verde. Đội bóng quốc đảo nằm phía tây châu Phi nằm ở Thái Bình Dương này đã không cần ai phải ưu tiên hay đòi hỏi quyền lợi gì. Họ đã giành được sự tôn trọng và yêu thích trên toàn thế giới bằng chính nỗi khiếp đảm gieo rắc cho 3 nhà vô địch thế giới.

Chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn ở nền bóng đá đến từ một quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha với tổng dân số chỉ hơn 500.000 người, khi cầm hòa 2 nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, Uruguay để góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

CĐV Cabo Verde kiêu hãnh sánh ngang vai cùng Argentina trên khán đài ảnh: reuters

Vozinha trong cuộc đối đầu với siêu sao Messi tại vòng 32 đội World Cup 2026 ảnh: reuters

Đến sáng 4.7 theo giờ Việt Nam, những chú "Cá mập xanh" đã khiến nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với siêu sao Messi phải liên tục thót tim sống trong sợ hãi đến tận giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ.

Bất chấp 2 lần bị dẫn bàn, trong đó có siêu phẩm lịch sử của Messi, Cabo Verde đã 2 lần vùng lên và gỡ hòa 2-2, cũng bằng những siêu phẩm như quả sút thần sầu của chàng trai 24 tuổi Cabral - một trong những cái tên chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ông lớn sau World Cup.

Màn trình diễn quả cảm, mạnh mẽ với tinh thần cống hiến rực lửa cho thấy niềm tin vào bản thân, khát vọng chứng tỏ với thế giới đã khiến Argentina phải trải qua 120 phút gian khổ đến tận giây cuối cùng, để rồi vỡ òa mừng rỡ trước chiến thắng nghẹt thở nhờ pha kiến tạo của Messi - lần thứ 9 trong lịch sử World Cup.

"Hết rồi! Kết thúc của một tác phẩm kinh điển tuyệt đối! Hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của Argentina vẫn tiếp tục. Câu chuyện cổ tích của Cabo Verde... cuối cùng... đã kết thúc. Trận đấu có tất cả mọi thứ.

Khoảnh khắc thủ môn Martinez lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng trước Cabo Verde ảnh: reuters

Một khoảnh khắc kỳ diệu của Messi mà giờ đây dường như đã diễn ra từ rất lâu rồi. Bàn thắng gỡ hòa của Duarte bên phía Cabo Verde đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và một bàn thắng còn hay hơn nữa của Lopes Cabral trong hiệp phụ.

Nhưng Argentina gục ngã trong tình trạng kiệt sức. Họ tiến vào vòng 16 đội gặp Ai Cập, nhưng Cape Verde ra về với tư thế ngẩng cao đầu!", những những ngôn từ đầy tôn trọng và tiếc nuối từ Sky Sports.

Thật tiếc cho Cabo Verde khi chỉ cần may mắn hơn một chút nữa thôi, nếu dìu trận đấu vào loạt penalty chẳng hạn họ có thể tạo ra bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup khi loại nhà ĐKVĐ thế giới với siêu sao xuất sắc nhất lịch sử Messi để lọt vào vòng 16 đội.

Nhưng ngay cả khi phải rời giải về nhà "sớm", họ vẫn sẽ còn được nhắc đến mãi với thành tích bất bại sau 4 trận đấu đầu tiên trong lịch sử "Cà mập xanh" tại World Cup, trước 3 nhà vô địch với tổng cộng 6 chiếc cúp Jules Rimet, cùng đội bóng 3 lần vô địch châu Á từng 7 lần dự World Cup Ả Rập Xê Út…

Messi toát mồ hôi hột... ảnh: reuters

... dốc hết sức giúp Argentina vất vả vượt qua Cabo Verde ảnh: reuters

Cabo Verde đã bị đánh bại nhưng không hề bị lép vế trước nhà vô địch thế giới thứ 3 liên tiếp, khi họ thể hiện màn trình diễn tuyệt vời thứ tư về tinh thần đồng đội và bản lĩnh tại kỳ World Cup đầu tiên của mình. Là đội duy nhất trong 4 lần tham dự World Cup lọt vào vòng 32 đội và xếp hạng 67 thế giới trước giải đấu, Cabo Verde đã hy vọng sẽ gây khó dễ cho Argentina như họ đã làm với Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út ở vòng bảng. Họ đã thành công, đồng thời thể hiện phẩm chất không hề thiếu sót trong phần lớn trận đấu, với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và lối chơi chuyền bóng và di chuyển khéo léo. Reuters

Trên hết những con số đó, Cabo Verde đã tạo ra nguồn cảm hứng vô tận, trở thành hình mẫu tiêu biểu đại diện cho giấc mơ của những nền bóng đá bé nhỏ khát khao được thể hiện mình tại World Cup.

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Trái bóng Trionda sẽ vẫn tiếp tục lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ mùa Hè này. Messi tiếp tục hành trình thiết lập lịch sử của mình cùng Argentina, cạnh tranh với dàn siêu sao Ronaldo, Mbappe, Dembele, Haaland…

Nhưng chắc chắn dư âm tuyệt vời về "Cá mập xanh" Cabo Verde sẽ vẫn còn được nhắc mãi, không chỉ ở mùa Hè này mà còn nhiều năm sau nữa, như một trong những hiện tượng bất ngờ vĩ đại nhất, nguồn cảm hứng sử thi nhất lịch sử World Cup.