Mùa World Cup: Coi chừng kẻ gian 'ghi bàn' ở khu trọ

Nỗi lo bị trộm rình rập mùa World Cup

Theo ghi nhận, từ khi World Cup 2026 khởi tranh, các dãy trọ trở nên đông người, bầu không khí cũng huyên náo hơn so với thường ngày. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhộn nhịp cũng kéo theo hàng loạt những bất cập về an ninh trật tự, khiến nhiều người không khỏi lăn tăn lo lắng.

Các bảng thông tin quen thuộc được treo tại khu nhà trọ ẢNH: THẾ DUY

Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM) cho biết: "Dạo gần đây, khu trọ mình ở thường có nhiều người đến tụ tập xem bóng đá. Có nhiều hôm 2 - 3 giờ sáng mình vẫn nghe tiếng hô lớn nên cũng khá ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mình".

Nguyễn Minh Tú (ngụ đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, TP.HCM) nói: "Vì đặc thù lịch thi đấu World Cup năm nay chủ yếu diễn ra vào buổi sáng nên những sáng cuối tuần thường rất đông người tụ tập xem bóng đá và ăn uống. Vì thế, mình cũng thêm cảnh giác và để ý đến đồ đạc cá nhân nhiều hơn".

Võ Thị Ngọc Linh (ngụ đường Tân Lập 2, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) chia sẻ về vấn đề tại không gian sinh hoạt chung của khu trọ, nhiều người vẫn còn bất cẩn, lơ là trong ý thức bảo vệ an ninh. "Dãy trọ mình ở không sử dụng khóa cổng bằng vân tay mà vẫn là ổ khóa thông thường. Để thuận tiện đi lại, đôi khi cửa ra vào chỉ được gạt chốt ngang, không bấm khóa. Điều này khiến mình cảm thấy khá lo trong thời điểm hiện tại", Linh cho biết.

Kỳ vọng sẽ có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an ninh trong phòng chống tội phạm tại dãy trọ, Phan Hồng Trâm (ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM) cho rằng: "Chủ trọ nên tăng cường kiểm soát người ra vào khu trọ, thường xuyên kiểm tra hệ thống camera và nhắc nhở người dân trong khu trọ tự giác nâng cao ý thức gìn giữ an ninh chung".

Bên cạnh đó, việc kiểm soát thông tin cá nhân của những người ra vào khu trọ cũng cần được người quản lý trọ đặc biệt chú ý. "Để nâng cao tinh thần giữ gìn an ninh chung của nhiều người, cần lưu lại thông tin cá nhân của người lạ khi đến khu trọ nhằm tiện cho việc liên lạc và xử lý nếu có vấn đề xảy ra", Mai Hồng Phượng (ngụ đường số 9, P.Linh Xuân, TP.HCM) chia sẻ.

Nhận diện và phòng chống tội phạm

Trước thực trạng trên, nhằm đảm bảo mỗi người dân có thể tự trang bị đủ kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm trong thời điểm nhạy cảm, trung úy Khổng Tường Đông Hậu, cán bộ tổ Phòng chống tội phạm, Công an P.An Khánh, cho biết mùa World Cup, các đối tượng cũng lợi dụng thời gian này để thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt là trộm cắp tài sản, cá độ bóng đá, cờ bạc đặt cược bằng tiền.

Xóm trọ cần đảm bảo nhiều biện pháp bảo vệ an ninh trật tự ẢNH: THẾ DUY

Theo trung úy Hậu, việc nhận diện tội phạm hiện nay trở nên phức tạp hơn do các đối tượng áp dụng công nghệ vào việc đặt cược, như mở nhiều trang web cờ bạc. Trung úy Hậu nhấn mạnh: "Việc tham gia đặt cược trên các trang web này chính là hình thức đánh bạc, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 321 bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam". Bên cạnh đó, việc tham gia đánh bạc cũng là con đường dễ dẫn đến các hành vi khác như trộm cắp, cướp giật tài sản…

Theo trung úy Hậu, để nâng cao công tác phòng chống tội phạm, cần sự tham gia hỗ trợ của người dân. Đặc biệt là những cá nhân là chủ, quản lý các dãy trọ, việc thường xuyên kiểm tra công tác an ninh tại khu trọ, tuyên truyền nhắc nhở dân cư xóm trọ về bảo vệ tài sản và bài trừ tệ nạn cần được đẩy mạnh và triển khai liên tục; đồng thời phối hợp trực tiếp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh khu xóm và phòng chống tội phạm.

Đối với cư dân khu trọ, đặc biệt với sinh viên, trung úy Hậu khuyên: "Trong thời điểm này, sinh viên cần nâng cao cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản của bản thân. Trước khi ngủ, phải kiểm tra cửa và tài sản, hoặc khi đến những địa điểm công cộng, các tài sản có giá trị cao như xe, điện thoại, ví tiền… phải hết sức lưu ý. Đối với xe, phải gửi vào nơi có bảo vệ giữ gìn tài sản, với tài sản có giá trị phải đảm bảo luôn trong tầm mắt của mình, tránh sơ hở để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội".



