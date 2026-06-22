Ca đêm mùa World Cup: Cơ hội kiếm thêm thu nhập

Khách ngồi kín chỗ trước giờ bóng lăn

Khoảng hơn 23 giờ, khi trận đấu còn gần một tiếng nữa mới bắt đầu, nhiều quán cà phê chiếu bóng đá tại khu vực P.Tân Sơn Nhì, P.Tân Bình (TP.HCM) đã gần như kín chỗ. Nhiều người phải quay xe tìm quán khác vì không còn bàn trống.

Bên trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Cửu Đàm (P.Tân Sơn Nhì), không khí nóng lên từng phút. Tiếng gọi nước, gọi thêm ghế, gọi nhân viên vang lên khắp nơi. Những chiếc bàn được kê sát nhau, ghế nhựa được tận dụng tối đa. Ngay cả những chiếc ghế dành cho nhân viên ngồi nghỉ ngơi cũng được mang ra phục vụ khách.

Nhân viên phục vụ liên tục chạy bàn, ghi món khi lượng khách tăng đột biến trong mùa World Cup ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong lúc nhiều người háo hức chờ trái bóng lăn, các nhân viên gần như không có một phút ngơi tay. Người chạy bàn len lỏi giữa những lối đi chật kín khách. Nhân viên pha chế liên tục nhận đơn. Hết trà đá, gạt tàn, đến các món nước uống được chuyển ra bàn. Phải đến khi trận đấu diễn ra khoảng 20 phút, nhịp công việc mới tạm chùng xuống. Đó cũng là lúc một vài nhân viên tranh thủ ngồi ăn bữa tối muộn sau nhiều giờ làm việc liên tục.

"Khách gọi món liên tục nên tụi mình gần như không có thời gian nghỉ. Có hôm đông quá, mình chỉ kịp ăn khi mọi người đã chăm chú xem bóng đá", Bùi Chí Khiêm, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, nhân viên pha chế tại quán, chia sẻ.

Làm việc tại quán đã 2 năm, Khiêm cho biết những ngày có chiếu bóng đá là khoảng thời gian bận rộn nhất. Dịp hè không phải đến trường, Khiêm nhận làm ca đêm từ 23 giờ đến 6 giờ sáng. Khiêm cho biết nhân viên pha chế ca đêm tại quán được trả tiền công 30.000 đồng/giờ.

"Ngày thường ca đêm chỉ có vài khách. Nhưng những hôm có bóng đá thì quán gần như không còn chỗ ngồi. Một mình không thể xoay xở nổi, may mắn là có thêm một số bạn nhân viên ở lại hỗ trợ. Với tình hình này, mình đang đề xuất chủ quán tăng thêm nhân viên ca đêm. Vừa đỡ quá tải, vừa phục vụ khách tốt hơn", Khiêm nói.

Mùa tăng ca nhờ sức nóng World Cup

Gần 1 giờ sáng, khi hiệp 2 của trận đấu sắp bắt đầu, Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi), nhân viên pha chế tại quán cà phê ở P.Tân Sơn Nhì mới có thời gian ăn khuya. Ca làm của Anh vốn kết thúc lúc 23 giờ, nhưng vì lượng khách tăng đột biến nên phải ở lại tăng ca thêm gần 2 tiếng đồng hồ.

Khách ngồi kín chỗ tại một quán cà phê ở TP.HCM lúc 2 giờ sáng để theo dõi World Cup ẢNH: THẢO PHƯƠNG

"Khách đông thì mệt hơn thật, nhưng đổi lại cũng có thêm thu nhập. Tiền công pha chế của mình là 25.000 đồng/giờ, làm ca đêm sẽ được cộng thêm 5.000 đồng mỗi giờ. Nếu tăng ca suốt mùa World Cup thì tiền công nhận được cũng khá hơn nhiều so với ngày thường", Ngọc Anh cho biết.

Ngọc Anh kể từng làm việc tại nhiều quán cà phê chiếu bóng đá nên đã quen với cảnh đông đúc mỗi mùa giải lớn. Tuy nhiên, sức nóng của World Cup vẫn khiến Anh bất ngờ bởi lượng khách kéo dài đến tận rạng sáng.

Cũng tại quán cà phê này, ở khu vực phục vụ, Phùng Yến Nhi (18 tuổi) lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Nhi bắt đầu ca làm từ 8 giờ sáng, kết thúc lúc 18 giờ. Sau bữa tối, Nhi quay lại quán để hỗ trợ khi trận đấu lúc 0 giờ đêm sắp bắt đầu. Dự định chỉ phụ giúp một lúc, nhưng lượng khách quá đông khiến Nhi tiếp tục ở lại tăng ca.

"Khách đông đến mức ngồi kín cả lối đi. Tụi mình chạy liên tục để ghi món, mang nước và sắp xếp chỗ ngồi. Mệt nhưng vẫn phải cẩn thận để không nhầm đơn", Nhi kể.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng hơn 2 giờ sáng, khi trận đấu bắt đầu lúc 0 giờ kết thúc, đám đông dần ra về, chỉ còn một vài khách ngồi đợi xem trận kế tiếp. Không khí bớt náo nhiệt, nhưng với các nhân viên, công việc vẫn chưa kết thúc. Sau nhiều giờ đứng liên tục để pha chế, Khiêm vẫn cặm cụi lau bàn, quét dọn quán và sắp xếp lại bàn ghế.

Khiêm cho biết mình không thích bóng đá nên hiếm khi bị cuốn vào những tiếng hò reo bên ngoài màn hình. "Khách xem bóng đá, còn mình xem và rà soát lại lượng đơn trên quầy. Hết trận thì tiếp tục dọn dẹp để chuẩn bị cho ca tiếp theo", Khiêm chia sẻ.

Phạm Thanh Hằng (18 tuổi), nhân viên phục vụ tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Quý Anh (P.Tân Sơn Nhì), cũng tranh thủ kỳ nghỉ hè để làm thêm với mức tiền công 20.000 đồng/giờ. Hằng cho biết ngày thường quán chỉ phục vụ hơn 10 bàn khách, nhưng những đêm có các trận đấu lớn, lượng khách tăng gấp nhiều lần.

World Cup chỉ kéo dài trong hơn 1 tháng, nhưng với nhiều bạn trẻ làm thêm tại các quán cà phê, có lẽ đó là mùa làm việc bận rộn nhất trong năm.