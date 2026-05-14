Không ngại làm nhiều việc để tăng thu nhập và kỹ năng

Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng xu hướng người trẻ làm nhiều việc cùng lúc là điều bình thường. Hiện ngoài học ở trường, Như cũng làm thêm hai công việc là gia sư và viết content cho một công ty mỹ phẩm. Theo Như, làm 2 - 3 việc cùng lúc không chỉ có thêm thu nhập mà còn giúp tích lũy thêm kinh nghiệm, trải nghiệm và kỹ năng trong nhiều môi trường, từ đó tăng khả năng thích ứng.

Khi biết cân bằng giữa kiếm tiền trước mắt và đầu tư cho tương lai, người trẻ mới thực sự tạo dựng được nền tảng vững chắc cho hành trình nghề nghiệp ẢNH: MAI CAT

Đang là sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, nhưng Trần Thanh Ngân đã có công việc chính ở một doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, Ngân cũng làm part-time tại một chuỗi cà phê vào buổi tối. Theo Ngân, người trẻ làm nhiều công việc cùng lúc là điều rất phổ biến hiện nay, bởi hiện các bạn có nhiều lựa chọn trong việc làm, chưa kể có thể làm online, làm từ xa nhờ công nghệ mà không cần phải đến công ty hay đơn vị.

Với Trần Quang Hiếu (26 tuổi, ngụ P.Cửa Nam, TP.Hà Nội), người trẻ làm nhiều công việc cùng lúc phụ thuộc vào nhu cầu và quan điểm cá nhân. Có người lựa chọn đa nhiệm để nhanh chóng gia tăng thu nhập, tích lũy tài chính và mở rộng cơ hội kinh doanh. Trong khi đó, cũng có người tập trung vào một công việc để phát triển chuyên sâu, hướng tới những vị trí cao hơn trong sự nghiệp. "Vì vậy, không có lựa chọn nào là đúng tuyệt đối, quan trọng là mỗi người hiểu rõ mục tiêu của bản thân để đưa ra hướng đi phù hợp", Hiếu chia sẻ.

Theo PGS-TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng đào tạo Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), số hóa và điều kiện kinh tế tốt hơn cũng là một yếu tố thúc đẩy người trẻ có thể làm nhiều việc, đa nhiệm, đa năng vì họ tiếp cận với nhiều thông tin, việc làm, cơ hội nghề nghiệp lẫn cơ hội phát triển trên các nền tảng mạng xã hội rất nhanh và mạnh. Lợi ích là nhiều người trẻ khá độc lập và tự chủ về tài chính, cũng như chi tiêu nhờ vào sự linh động làm 2 - 3 việc cùng lúc, thu nhập và cuộc sống tốt hơn hẳn thế hệ trước.

Còn PGS-TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Nội vụ), cho rằng việc ra vào thị trường lao động, thay đổi công việc hay điều chỉnh định hướng nghề nghiệp là điều hết sức bình thường, đặc biệt ở các nền kinh tế thị trường phát triển, nơi một người có thể làm và thay đổi công việc nhiều lần trong đời.

Theo bà Hương, làm nhiều việc giúp người trẻ nhìn nhận lại năng lực, nhu cầu cá nhân và xu hướng thị trường, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp hơn, như học thêm, chuyển nghề hoặc tìm môi trường làm việc ít áp lực hơn. Bà nhấn mạnh thị trường lao động hiện nay ngày càng linh hoạt, tạo điều kiện cho người trẻ thử nghiệm nhiều hình thức làm việc khác nhau, từ làm chính, làm thêm đến làm online, nên việc đa nhiệm không ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp lâu dài nếu người trẻ biết tận dụng để điều chỉnh bản thân.