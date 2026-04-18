Nhiều công việc có thu nhập từ 15 - 30 triệu đồng/tháng đang cần tuyển

Ngày 17.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Công thương TP.HCM tổ chức chương trình "Career Connect 2026" - ngày hội kết nối doanh nghiệp và tuyển dụng. Tại ngày hội, có rất nhiều việc làm lương cao được giới thiệu đến người lao động.

Tại gian hàng của Công ty CP Takahiro (TP.HCM), chị Nguyễn Thụy Anh Thư, chuyên viên tuyển dụng, cho biết doanh nghiệp đang tuyển cả khối nhà hàng lẫn khối văn phòng.

Chị Thư nói ở khối nhà hàng, các vị trí gồm phụ bếp, phục vụ, lễ tân, thu ngân, tiếp thực với cả hình thức part-time và full-time. Mức lương part-time dao động từ 30.000 - 37.000 đồng/giờ. Với nhân sự full-time, thu nhập khởi điểm từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Còn ở khối văn phòng, công ty tuyển thực tập sinh thiết kế, kế toán và một số vị trí khác.

Các gian hàng tuyển dụng thu hút đông đảo ứng viên quan tâm ẢNH: AN VY

Theo chị Thư, nhiều công việc không yêu cầu kinh nghiệm vì ứng viên sẽ được đào tạo trước khi bắt đầu làm việc. Riêng với nhóm thực tập sinh, doanh nghiệp ưu tiên các bạn học đúng ngành hoặc có định hướng rõ với công việc đang ứng tuyển.

Đại diện Trung tâm Anh ngữ Weset English Center cũng đưa ra nhiều việc làm lương cao cho các ứng viên. Chị Trần Huỳnh Bảo Ngọc cho biết đơn vị đang tuyển nhân viên tư vấn khóa học, nhân viên tư vấn qua điện thoại. Ngoài ra còn có các vị trí thực tập sinh truyền thông, quan hệ đối ngoại, nhân sự, kinh doanh… Mức thu nhập trung bình cho vị trí tư vấn dao động từ 15 - 30 triệu đồng/tháng, gồm lương cứng, hoa hồng và thưởng theo kết quả công việc.

"Thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực bản thân. Ngoài lương cứng, bạn sẽ được thêm hoa hồng và thưởng KPI, tùy vào mức đạt chỉ tiêu. Để đạt được mức này, các bạn cần chăm chỉ, chịu khó", chị Ngọc chia sẻ.

Ông Trần Hoài Phong, chuyên gia tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), cho biết đơn vị đang tuyển vị trí quản lý khách hàng tín dụng và tư vấn tài chính. Ứng viên cần tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có tư duy cởi mở, không ngại khó và sẵn sàng tiếp xúc với nhiều người. Mức thu nhập của ứng viên mới hiện ở mức 10 - 15 triệu đồng/tháng, chưa gồm KPI và thưởng. Nếu làm tốt, thu nhập từ 20 - 50 triệu đồng/tháng là điều hoàn toàn có thể đạt được.

Anh Phan Vũ Triều An, chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng Quân đội, chi nhánh Vĩnh Lộc (TP.HCM), cho biết bên anh đang tuyển thực tập sinh, tập sự cho phòng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

"Những bạn từng có kinh nghiệm làm sales sẽ được ưu tiên hơn. Thu nhập dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, tùy vào khả năng làm việc và hiệu quả bán hàng của các bạn. Ngoài lương cứng, nhân sự còn có hoa hồng và cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập", anh An nói.

Theo anh An, sinh viên cứ mạnh dạn nộp đơn ứng tuyển, sẽ có vị trí phù hợp. Các anh chị ở ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn về kiến thức lẫn kỹ năng nghiệp vụ.

Nhiều ứng viên đến đây để tìm các công việc hấp dẫn ẢNH: AN VY

Bà Lê Minh Thùy, Phó giám đốc Công ty TNHH Đào tạo chuyển giao lao động và chuyên gia Haio (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang kết nối việc làm cho sinh viên và người lao động tại Nhật Bản.

Bà Thùy cho biết nhiều công việc có mức lương cơ bản dao động từ 26 - 32 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca. Theo bà, cơ hội này phù hợp với những người trẻ có định hướng đi làm xa và sẵn sàng đầu tư nghiêm túc cho kỹ năng nghề lẫn ngoại ngữ.

Bà Trần Thị Thủy, bộ phận nhân sự Công ty CP Amangon (TP.HCM), cho biết công ty đang tuyển nhiều vị trí như thu mua trong nước, thu mua quốc tế, telesale, sale admin, chăm sóc khách hàng, kế toán, nhân sự, marketing… Công ty này cũng tuyển thực tập sinh và các bạn mới ra trường.

Bà Thủy chia sẻ mức lương marketing dao động từ 9 - 15 triệu đồng/tháng. Vị trí nhân sự cho bạn mới cũng ở mức 9 - 15 triệu đồng/tháng. Riêng nhóm sales hưởng lương cơ bản cộng thêm KPI. Đặc biệt, người đã có kinh nghiệm và năng lực tốt sẽ nhận mức cao hơn.

Không ít việc làm lương cao xuất hiện tại ngày hội ẢNH: AN VY



