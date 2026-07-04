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Thể thao World Cup 2026

Mikel Oyarzabal: Từ người vô hình đến chân sút chủ lực

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Trước World Cup 2026, giới chuyên môn nhận định những ngôi sao sáng nhất của Tây Ban Nha là Lamine Yamal, Pedri hay Nico Williams. Nhưng tính đến thời điểm này, cầu thủ gây ấn tượng nhất lại là Mikel Oyarzabal.

Trong ngày ra quân của Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal là tâm điểm của những cuộc tranh luận sau trận hòa 0-0 trước Cabo Verde. Theo Opta, anh là cầu thủ đầu tiên kể từ khi dữ liệu World Cup được ghi nhận đầy đủ năm 1966 trải qua 30 phút đầu trận mà không có nổi một lần chạm bóng, bất chấp Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 70%. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở tiền đạo của Real Sociedad. Tây Ban Nha hôm đó gặp khó khăn trong việc luân chuyển bóng vào khu vực trung lộ. Các tiền vệ như Pedri, Fabian Ruiz hay Rodri cầm bóng nhiều nhưng không tạo được kết nối với trung phong cắm. Oyarzabal gần như bị cô lập giữa vòng vây của hàng thủ Cabo Verde.

Mikel Oyarzabal: Từ người vô hình đến chân sút chủ lực- Ảnh 1.

Oyarzabal không “màu mè” nhưng cực kỳ hiệu quả

ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu đó, Oyarzabal dần tìm lại cảm giác ghi bàn. Anh lập công trước Ả Rập Xê Út và mới nhất là cú đúp vào lưới Áo ở vòng 32 đội với những tình huống chạy chỗ khôn ngoan rồi dứt điểm gọn gàng. BBC đánh giá Oyarzabal đang là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, dù anh không phải cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. 4 bàn thắng giúp chân sút 29 tuổi áp sát nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Quan trọng hơn, anh đang mang đến lời giải cho bài toán trung phong của Tây Ban Nha.

Khác với phần lớn những ứng viên Vua phá lưới còn lại, Oyarzabal không phải cầu thủ thuộc nhóm siêu sao toàn cầu. Anh không chơi cho Real Madrid, Barcelona hay Man.City. Thay vào đó, Oyarzabal dành gần như toàn bộ sự nghiệp cho Real Sociedad, đội bóng anh gia nhập từ năm 14 tuổi và hiện giữ băng đội trưởng. Anh đã có hơn 400 trận đấu cho đội bóng xứ Basque và trở thành biểu tượng của CLB.

Mikel Oyarzabal: Từ người vô hình đến chân sút chủ lực- Ảnh 2.

Mẫu tiền đạo hoàn hảo

BBC gọi anh là "one club man", mẫu cầu thủ trung thành với một đội bóng trong phần lớn sự nghiệp. Trong thời đại giá trị cầu thủ tăng phi mã, những người như Oyarzabal ngày càng hiếm có. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến Oyarzabal trở nên đặc biệt. Anh là mẫu tiền đạo "sống" nhờ hệ thống và biết cách tận dụng tối đa những gì hệ thống tạo ra. 2 bàn thắng vào lưới Áo đều đến từ các pha kiến tạo của Marc Cucurella. Trước đó, Lamine Yamal cũng đã dọn cỗ để anh lập công. Điều đó cho thấy Oyarzabal đang được hưởng lợi từ dàn "vệ tinh" chất lượng bậc nhất giải đấu.

Tây Ban Nha hiện sở hữu những cầu thủ sáng tạo bậc nhất giải. Pedri, Dani Olmo, Alex Baena hay Yamal đều có khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định. Ở 2 biên, Cucurella hay Pedro Porro cũng sẵn sàng tung ra các pha căng ngang hoặc tạt bóng hợp lý. Trong khi đó, lối chơi kiểm soát bóng của HLV Luis de la Fuente giúp đội tuyển Tây Ban Nha thường xuyên áp đặt thế trận và duy trì áp lực quanh vòng cấm đối phương. Với một tiền đạo có khả năng chọn vị trí và dứt điểm tốt như Oyarzabal, đó là môi trường lý tưởng để tỏa sáng.

Và đừng quên rằng chính Oyarzabal đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết EURO 2024 để giúp Tây Ban Nha đánh bại Anh và trở lại đỉnh châu Âu bằng một tình huống chạy chỗ thông minh, dứt điểm nhạy bén. Có thể anh chưa phải là ngôi sao lớn, nhưng luôn biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn.

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