Nhận định bóng đá Argentina vs Cabo Verde: Khó cản Messi ghi bàn

Háo hức xem Messi phô diễn tài năng

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Đội tuyển Argentina hơn Cabo Verde mọi mặt, vì thế chúng tôi nói vui với nhau rằng người hâm mộ trung lập khi xem trận đấu này quan tâm đến việc siêu sao Messi sẽ ghi bàn thắng như thế nào. 6 bàn thắng mà anh ghi được ở vòng bảng theo kịch bản khác nhau. Có bàn đến từ đá phạt, có bàn đến từ dứt điểm cận thành, có bàn đến từ đi bóng tốc độ rồi dứt điểm... Tài năng của Messi thì hậu vệ đội nào cũng biết và theo kèm rất kỹ nhưng anh vẫn biết cách tỏa sáng".

Khó cản Messi tỏa sáng khi cùng Argentina đấu Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Thống kê của siêu máy tính Opta cũng chỉ ra khả năng giành chiến thắng của đội đương kim vô địch Argentina là 83,5 % trong khi Cabo Verde chỉ có 5,3 % còn khả năng hòa là 11,2 %. Đó là trong thời gian thi đấu chính thức, còn nếu tính thêm hiệp phụ và đá luân lưu, cơ hội đi tiếp của đội bóng Nam Mỹ là 89,8 %.

Theo thống kê tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina có tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo (trung bình 62 %) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới hơn 90 %. Messi cùng các đồng đội sở hữu mạch 10 trận thắng liên tiếp trên trường quốc tế và chưa từng thua một trận knock-out nào ở mọi đấu trường trong vòng 7 năm qua. Bên cạnh Messi, đội tuyển Argentina còn có những nhân tố nổi bật như bộ đôi tiền vệ Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister giúp kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Đội tuyển Cabo Verde trông chờ vào tài năng của thủ môn Vozinha

ẢNH: REUTERS

Không thể xem thường đại diện châu Phi

Ai cũng biết Messi cùng đội tuyển Argentina mạnh, thậm chí rất mạnh so với Cabo Verde. Thế nhưng nếu thi đấu với tâm lý chủ quan, đội bóng Nam Mỹ có khi phải trả giá. Nên nhớ đội tuyển Cabo Verde có thành tích rất ấn tượng ở vòng đấu bảng khi bất bại trước các đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Trong lần đầu góp mặt ở World Cup, đội tuyển Cabo Verde cho thấy sự tự tin cùng tinh thần thi đấu kỷ luật, phòng thủ kiên cường. Thủ thành 40 tuổi Vozinha là người hùng của Cabo Verde giúp đội bóng này nhiều lần làm nản lòng các chân sút đối thủ. Anh được kỳ vọng cùng đội tuyển Cabo Verde làm nên điều kỳ diệu khi chạm trán với Messi cùng đội tuyển Argentina hùng mạnh.

Đội hình dự kiến 2 đội Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada, Messi, Lautaro Martinez. Cabo Verde: Vozinha, Moreira, Pico, Diney, S. Cabral, Pina, Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral, Livramento.



