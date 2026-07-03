Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bồ Đào Nha đã gặp nhau 41 lần kể từ năm 1921. Tây Ban Nha thắng 18 trận, Bồ Đào Nha thắng 7, còn lại là 16 trận hòa.

Trong giai đoạn đầu, Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn, nổi bật là chiến thắng 9-0 tại vòng loại World Cup 1934. Tuy nhiên, từ những năm 2000, Bồ Đào Nha dần thu hẹp khoảng cách với nhiều kết quả tích cực trước đối thủ láng giềng.

Ở các giải đấu lớn, Tây Ban Nha thường chiếm ưu thế khi thắng 1-0 tại World Cup 2010 và vượt qua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu ở bán kết EURO 2012. Trong khi đó, dấu ấn đáng nhớ nhất của Cristiano Ronaldo là cú hat-trick trong trận hòa 3-3 tại World Cup 2018.

Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Lịch sử gọi tên ai ở trận derby sinh tử?

Khoảng cách không còn như quá khứ

5 lần gặp nhau gần nhất, 2 đội hòa tới 4 trận trong 90 phút. Lần đối đầu gần nhất tại UEFA Nations League 2025 cũng kết thúc với tỷ số 2-2 trước khi đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc.

Điều đó cho thấy lịch sử không còn phản ánh hết tương quan hiện tại. Đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu lối chơi trẻ trung, giàu tốc độ, còn đội tuyển Bồ Đào Nha có chiều sâu đội hình cùng kinh nghiệm của Cristiano Ronaldo.

Quan trọng hơn, đây còn là cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ. Tây Ban Nha đang đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ, trong khi Bồ Đào Nha vẫn xem Ronaldo là điểm tựa trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh. Với khoảng cách chuyên môn không còn lớn, trận derby bán đảo Iberia nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh và những khoảnh khắc tỏa sáng hơn là lịch sử đối đầu. Chỉ sau 90 phút, hoặc lâu hơn, một trong hai thế lực của bóng đá châu Âu sẽ phải khép lại giấc mơ World Cup 2026.