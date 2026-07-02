Anh đối đầu Mexico: Harry Kane có 'khoan thủng' được hàng thủ chắc như bê tông?

Đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, "Tam sư" khó có trận đấu dễ dàng trước đại diện đồng chủ nhà.

Đội tuyển Anh vừa thắng ngược đội tuyển CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane, nhưng màn trình diễn vẫn để lại nhiều lo ngại khi hàng thủ mắc sai lầm và đội bóng phụ thuộc vào sự tỏa sáng của đội trưởng.

Đá với CHDC Congo còn chật vật, đội tuyển Anh giải bài toán khó Mexico thế nào?

Trong khi đó, đội tuyển Mexico toàn thắng 4 trận từ đầu giải và chưa để thủng lưới. Hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng lợi thế sân nhà tại Mexico City là điểm tựa lớn của thầy trò HLV Javier Aguirre.

Tâm điểm trận đấu sẽ là màn so tài giữa Harry Kane, người đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026, và hàng phòng ngự chưa thủng lưới của đội tuyển Mexico.

Đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng nếu tiếp tục chơi thiếu ổn định, họ hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước một Mexico giàu kỷ luật và đang có phong độ rất cao.