Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Anh đối đầu Mexico: Harry Kane có 'khoan thủng' được hàng thủ chắc như bê tông?
Video World Cup 2026

Anh đối đầu Mexico: Harry Kane có 'khoan thủng' được hàng thủ chắc như bê tông?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc đối đầu với đội tuyển Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện đồng chủ nhà đang sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng, chưa để thủng lưới và hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, "Tam sư" khó có trận đấu dễ dàng trước đại diện đồng chủ nhà.

Đội tuyển Anh vừa thắng ngược đội tuyển CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp của Harry Kane, nhưng màn trình diễn vẫn để lại nhiều lo ngại khi hàng thủ mắc sai lầm và đội bóng phụ thuộc vào sự tỏa sáng của đội trưởng.

Đá với CHDC Congo còn chật vật, đội tuyển Anh giải bài toán khó Mexico thế nào?

Trong khi đó, đội tuyển Mexico toàn thắng 4 trận từ đầu giải và chưa để thủng lưới. Hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng lợi thế sân nhà tại Mexico City là điểm tựa lớn của thầy trò HLV Javier Aguirre.

Tâm điểm trận đấu sẽ là màn so tài giữa Harry Kane, người đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026, và hàng phòng ngự chưa thủng lưới của đội tuyển Mexico.

Đội tuyển Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng nếu tiếp tục chơi thiếu ổn định, họ hoàn toàn có thể gặp nhiều khó khăn trước một Mexico giàu kỷ luật và đang có phong độ rất cao.

Tin liên quan

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã đưa đội tuyển của mình vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng hành trình của hai siêu sao lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Argentina xây dựng lối chơi để phát huy tối đa điểm mạnh của Messi, Bồ Đào Nha vẫn loay hoay tìm cách kết nối Ronaldo với phần còn lại của đội bóng.

Bồ Đào Nha chạm trán Croatia, Ronaldo đứng trước lời nguyền lớn nhất World Cup

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Anh Harry Kane Đội tuyển Mexico World Cup 2026 vòng 16 đội HLV Tuchel

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận