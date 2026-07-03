Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội tuyển Áo 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026, qua đó lần đầu tiên sau 16 năm giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup.

Mikel Oyarzabal là ngôi sao sáng nhất với cú đúp, trong khi Pedro Porro ghi bàn còn lại giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente giành vé vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát thế trận và mở tỷ số ở phút 34 khi Oyarzabal dứt điểm từ đường kiến tạo của Marc Cucurella. Sang hiệp 2, Pedro Porro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Oyarzabal hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0. Tiền đạo của Real Sociedad đã có 4 bàn tại World Cup 2026, vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Người hùng bất ngờ giúp đội tuyển Tây Ban Nha bừng tỉnh ở World Cup 2026

Không chỉ Oyarzabal, cả hệ thống của đội tuyển Tây Ban Nha đều vận hành hiệu quả. Lamine Yamal tiếp tục tạo đột biến ở cánh phải, còn Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và thủ môn Unai Simon giúp đội bóng giữ sạch lưới trận thứ 4 liên tiếp.

Quan trọng hơn, sau vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, đội tuyển Tây Ban Nha đã tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch với lối chơi cân bằng giữa kiểm soát bóng, tấn công và phòng ngự.

Phía trước thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Đây được xem là bài kiểm tra lớn nhất của Tây Ban Nha từ đầu giải, khi đối thủ sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng Cristiano Ronaldo vừa tìm lại cảm giác ghi bàn ở vòng knock-out. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trước đội tuyển Áo, Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ sở để hướng tới tấm vé vào tứ kết.