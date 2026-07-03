Bồ Đào Nha đã phải trải qua 90 phút đầy cảm xúc trước đội tuyển Croatia để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 vào sáng 3.7 (theo giờ Việt Nam). Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và thi đấu đầy kỷ luật, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Dominik Livakovic.

Thế cân bằng chỉ bị phá vỡ ngay đầu hiệp 2, khi Ivan Perisic tung cú dứt điểm quyết đoán đưa đội tuyển Croatia vượt lên dẫn trước. Bàn thua khiến Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ sớm dừng bước, nhưng cũng là thời điểm bản lĩnh của đội bóng từng vô địch EURO 2016 được thể hiện.

Phút 68, Renato Veiga mang về quả phạt đền sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Cristiano Ronaldo lạnh lùng đánh bại Livakovic để cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của siêu sao 41 tuổi ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup sau gần 2 thập kỷ chờ đợi.

Ronaldo phá dớp 20 năm, World Cup khép lại với huyền thoại Modric

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ. Khi nhiều người nghĩ trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ, Rafael Leao thực hiện đường tạt bóng chính xác để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ramos chỉ vừa được tung vào sân thay Ronaldo nhưng đã ngay lập tức để lại dấu ấn.

Đội tuyển Croatia vẫn chưa từ bỏ. Phút 90+13, đại diện Balkan đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã rơi vào thế việt vị trước khi kiến tạo. Bàn thắng không được công nhận, khép lại hy vọng của đoàn quân HLV Zlatko Dalic.

Khép lại hành trình World Cup của Modric

Thất bại trước đội tuyển Bồ Đào Nha cũng khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric. Ở tuổi 40, tiền vệ từng giành Quả bóng vàng 2018 vẫn là linh hồn trong lối chơi của Croatia, nhưng lần này anh không thể giúp đội bóng tái hiện những kỳ tích từng tạo ra tại Nga năm 2018 hay Qatar năm 2022.

Modric rời sân trong những tràng pháo tay của khán giả, khép lại một hành trình World Cup kéo dài gần 2 thập kỷ. Dù không thể chia tay bằng một chiến thắng, tiền vệ kỳ cựu vẫn để lại dấu ấn như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia.

Luka Modric nói lời chia tay World Cup ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội mà còn giải tỏa áp lực cho Cristiano Ronaldo. Bàn thắng trên chấm phạt đền giúp siêu sao 41 tuổi lần đầu lập công ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, xóa đi thống kê từng được xem là "vết gợn" hiếm hoi trong sự nghiệp đồ sộ của anh. Quan trọng hơn, Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng anh vẫn có thể tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định nếu được đặt vào đúng vị trí và nhận đủ sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Với đội tuyển Croatia, thất bại này đánh dấu sự khép lại của một thế hệ vàng từng hai lần liên tiếp vào bán kết World Cup. Sau ngôi á quân năm 2018 và hạng ba năm 2022, đội bóng của HLV Zlatko Dalic không còn đủ chiều sâu để duy trì kỳ tích. Hình ảnh Luka Modric lặng lẽ rời sân trong tiếng vỗ tay của khán giả cũng khép lại một trong những chương đáng nhớ nhất của bóng đá Croatia trên đấu trường World Cup.

Phía trước đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Đội tuyển Tây Ban Nha. Đây không chỉ là trận derby bán đảo Iberia, mà còn là bài kiểm tra lớn nhất của Ronaldo và các đồng đội từ đầu giải. Đội tuyển Tây Ban Nha đang sở hữu lối chơi ổn định và hiệu quả hơn, trong khi Bồ Đào Nha vẫn chưa thực sự thuyết phục dù đã giành vé đi tiếp. Nếu muốn nuôi hy vọng vô địch, đoàn quân của HLV Roberto Martínez sẽ phải cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và tạo nhiều cơ hội hơn cho hàng công.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 2018, khi Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính. Sau 8 năm, hai thế lực của bán đảo Iberia lại tái ngộ. Khác với lần trước, trận đấu lần này không còn chỗ cho sai lầm, bởi chỉ một đội được quyền tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.