Modric chưa nguôi cơn tức, ám chỉ Bồ Đào Nha được thiên vị: 'VAR được vận hành theo danh tiếng đội bóng'

Croatia xứng đáng thắng

Sau trận đấu, Luka Modric thừa nhận Croatia đã chơi không tốt trong hiệp một nhưng hoàn toàn lột xác sau giờ nghỉ: "Chúng tôi có thể chia trận đấu thành 2 phần. Hiệp một, Croatia không đạt phong độ tốt nhất và chơi khá thụ động. Nhưng ở hiệp 2, chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Đó là một trong những trận đấu hay nhất của Croatia trong thời gian gần đây", Modric chia sẻ với tờ Sportske Novosti.

Gvardiol đưa bóng vào lưới thành công nhưng bàn thắng không được công nhận ẢNH: REUTERS

Tiền vệ 40 tuổi cho rằng Croatia hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu sớm hơn nếu tận dụng tốt các cơ hội. Anh khẳng định: "Chúng tôi đáng lẽ có thể giải quyết trận đấu từ sớm. Nhưng rồi những điều xảy ra sau đó thực sự khó tin đối với tôi. Dù sao thì kết quả vẫn là kết quả. Chúng tôi có thể tự hào về màn trình diễn trong hiệp hai. Croatia xứng đáng nhận được nhiều hơn, nhưng bóng đá đôi khi vẫn như vậy".

Tâm điểm tranh cãi nằm ở tình huống bàn thắng bị từ chối của Josko Gvardiol. Khi được hỏi trọng tài giải thích như thế nào về quyết định này, Modric cho biết: "Ông ấy nói rằng Matanovic đã chạm bóng. Nhưng chúng tôi đã xem lại các đoạn băng hình và không thấy bằng chứng rõ ràng rằng cậu ấy thực sự chạm bóng. Nếu Matanovic không chạm bóng thì đó không thể là lỗi việt vị".

Từ tranh cãi VAR trận Bồ Đào Nha - Croatia Công nghệ ở World Cup 2026 đang đi xa đến đâu

Modric bức xúc với VAR

Không dừng lại ở đó, Modric còn chỉ trích cách VAR được áp dụng tại World Cup 2026. Tiền vệ của Croatia đặc biệt nhắc tới quả phạt đền giúp Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trong hiệp 2. Anh nói: "Một số quyết định đã không đứng về phía chúng tôi. Quả phạt đền đó chẳng hạn. Nếu tình huống diễn ra theo chiều ngược lại, tôi không nghĩ VAR sẽ can thiệp".

Modric cho biết anh vốn không phải người ủng hộ VAR ngay từ khi công nghệ này xuất hiện: "Khi VAR mới được đưa vào bóng đá, tôi đã nói rằng mình không thích nó. Sau này, tôi thừa nhận nó hữu ích trong một số trường hợp. Nhưng vấn đề họ sử dụng không chính xác, hoặc sử dụng một cách chọn lọc, hoặc tùy thuộc vào danh tiếng của đội bóng. VAR chỉ nên được sử dụng nếu đó là sai lầm chắc chắn 200%. Nếu một tình huống có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau, VAR không nên can thiệp".

Modric bất bình vì cách VAR vận hành ẢNH: REUTERS

Modric nhắc lại tình huống dẫn đến quả phạt đền mà Bồ Đào Nha được hưởng: "Đó không phải là quả phạt đền. Cả 2 cầu thủ đều đang tranh chấp, đều có tác động lẫn nhau. Vlasic không kéo áo đối thủ mà chỉ giữ vị trí. Cả 2 cùng ngã xuống. Bạn không thể thổi một quả phạt đền như vậy trong một trận đấu lớn".

Anh kết luận: "Đó là lý do tôi luôn nói VAR chỉ nên xuất hiện khi sai lầm là hoàn toàn rõ ràng. Nếu một tình huống có thể xử lý theo cách này hoặc cách khác thì VAR không nên có tiếng nói quyết định".



