Người hùng Paraguay từng bán áo cứu con, quyết thắng Pháp sau tin nhắn cảm động đầy bất ngờ

Orlando Gill đi vào lịch sử khi lần đầu tiên khiến Đức gục ngã trên loạt đá luân lưu tại World Cup ảnh: reuters

Orlando Gill là thủ môn đầu tiên thắng Đức ở loạt luân lưu tại World Cup

Thủ môn Orlando Gill, người hùng Paraguay đã đi vào lịch sử như thủ môn đầu tiên trong lịch sử World Cup khiến đội tuyển Đức phải gục ngã ở loạt luân lưu, đã từng khốn khó đến mức bán cả áo đấu để chữa bệnh cho con.

Thủ thành sinh năm 2000 sẽ có động lực mạnh mẽ khi cùng Paraguay đối đầu đương kim á quân thế giới Pháp trong trận đấu thuộc vòng 16 đội vào lúc 4 giờ ngày 5.7 tới, với hy vọng sẽ đoàn tụ chiếc áo đấu quý giá đã từng phải bán đi để cứu con của mình.

Còn nhớ sau khi Orlando Gill có trận ra mắt đội tuyển Paraguay gặp Peru vào tháng 9.2025 tại vòng loại World Cup 2026, bạn gái Melissa Avalos đã tiết lộ những hy sinh của thủ môn này, cho biết anh đã bán hết đồ thể thao để có tiền cứu chữa cho con trai sơ sinh bị bệnh nặng.

Khi đó, Aavalos viết trên Instagram: "Con trai chúng tôi đã chiến đấu giành giật sự sống và cha của nó luôn ở bên cạnh. Anh ấy đã bán hết mọi thứ, kể cả chiếc áo đấu đội tuyển U.20 Paraguay cũng không giữ lại làm kỷ niệm, cũng như quần áo và giày đá bóng của mình".

Khoảnh khắc Orlando Gill cản phá cú sút của Kai Havertz ảnh: reuters

Orlando Gill khởi đầu sự nghiệp lận đận, phải rời CLB San Lorenzo của Paraguay trước khi gia nhập đội bóng San Lorenzo của Argentina vào năm 2024, nơi một cơ hội bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.

Bước ngoặt xảy ra khi thủ môn chính Facundo Altamirano bất ngờ bị đau và CLB San Lorenzo không thể chiêu mộ Keylor Navas và Andries Noppert, giúp Orlando Gill bước ra ánh sáng.

Thủ môn Orlando Gill hóa người hùng của Paraguay, tiễn đội tuyển Đức rời World Cup 2026

Anh giữ sạch lưới 9 trận trong 16 trận đấu tại Torneo Apertura giúp lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Paraguay, trước khi trở thành thủ môn số một của Paraguay dưới thời Gustavo Alfaro.

Bất chấp thất bại 1-4 trước Mỹ ở trận ra quân, Orlando Gill đã giữ sạch mành lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ và Úc, trước khi cản phá 2 quả phạt đền của Kai Havertz và Nick Woltemade để đi vào lịch sử như thủ môn đầu tiên đánh bại Đức trong loạt luân lưu ở World Cup.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh với Orlando Gill ảnh: reuters

Thật bất ngờ khi sau chiến thắng lịch sử đó, Orlando Gill bất ngờ nhận được tin vui về khả năng đoàn tụ với chiếc áo đấu U.20 Paraguay của mình, từ người đồng đội cũ ở đội tuyển U.20 Paraguay Pedro Suzrez.

Suarez đã lặng lẽ ủng hộ bạn bằng cách mua chiếc áo với giá 200.000 guarani (32,90 USD, khoảng 860.000 đồng). Sau khi chứng kiến Paraguay có chiến thắng lịch sử trước Đức, Suarez đã nhắn tin cho Orlando Gill biết rằng anh nhận lại miễn phí chiếc áo đấu của mình.

"Tôi đã nói với anh ấy rằng: "Đừng lo lắng về chiếc áo. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận". Nhưng cậu ấy phải đánh bại Pháp ở trận tới đã", Suarez kể với NPY. Một sự động viên quá đặc biệt để người hùng Paraguay từng bán áo cứu con quyết thắng Pháp.

Phía trước Orlando Gill sẽ là thử thách rất lớn khi phải đối mặt hàng công mạnh nhất World Cup 2026 với Ousmane Dembele, Michael Olise và Kylian Mbappe. Nhưng dù là kết quả nào Orlando Gill sẽ rất vui khi được đoàn tụ áo đấu đã bán và cả người đồng đội của mình.