Mbappe và Haaland rực sáng trên bầu trời World Cup

Mbappe sánh ngang Messi

Ghi bàn mở tỷ số và cũng là người ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0 cho đội tuyển Pháp trước Thụy Điển, Mbappe khiến người hâm mộ "Les Bleus" phát cuồng. Cú đúp bàn thắng của tiền đạo 27 tuổi giúp đội tuyển Pháp giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup 2026. Anh cũng vươn lên cùng Messi dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng.

"Bên cạnh Messi của đội tuyển Argentina, Mbappe là mẫu tiền đạo đa năng, có tài năng hơn người. Hậu vệ các đội đều lường trước sự nguy hiểm của Mbappe mỗi khi có bóng trong chân và chăm sóc rất kỹ. Thế nhưng bằng cách nào đó anh vẫn ghi bàn, trong đó có rất nhiều siêu phẩm như khoảnh khắc xử lý tinh tế, dứt điểm khéo léo đánh bại thủ môn đội tuyển Thụy Điển mở tỷ số trận đấu. Đội tuyển Pháp cũng có không ít tài năng khác như Dembele, Barcola nhưng nếu bỏ Mbappe ra, có lẽ "Les Bleus" cũng chỉ là đội bóng bình thường, tương tự như Argentina nếu không có Messi", chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ.

Nhờ có Haaland (9), Na Uy làm nên lịch sử lần đầu tiên có chiến thắng tại vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Cánh cửa tiến sâu của Mbappe cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 rất sáng bởi chạm trán với đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Paraguay ở vòng 16 đội. Nhiều người còn nghĩ xa hơn đến trận chung kết "trong mơ" giữa đội tuyển Pháp của Mbappe với Argentina của Messi. Hai đội nằm khác nhánh, chỉ có thể gặp nhau ở chung kết, còn Mbappe và Messi so kè trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới.

Thành bại tại ngôi sao

Đội tuyển Na Uy cũng thẳng tiến đến vòng 16 đội tại World Cup 2026 sau chiến thắng sít sao 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Không ai khác, chính ngôi sao số 1 của Na Uy là Haaland đã ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp cho Na Uy. Đó cũng là bàn thắng thứ 5 của chân sút này tại World Cup 2026, chỉ xếp sau Messi, Mbappe. Nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland, đội Na Uy làm nên lịch sử lần đầu tiên có được chiến thắng tại vòng knock-out. Thách thức lớn với Haaland cùng các đồng đội khi chạm trán Brazil ở vòng 16 đội. Tuy nhiên một khi có Haaland trên hàng công, Na Uy có quyền mơ mộng làm nên chiến tích trước đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Bản lĩnh chủ nhà

Bất chấp trời mưa khiến trận đấu phải hoãn 1 giờ đồng hồ, hơn 80.000 CĐV vẫn phủ kín sân Azteca tạo động lực tinh thần cho các cầu thủ chủ nhà Mexico khi đấu với Ecuador. Các cầu thủ Mexico đã chơi trận đấu đầy bản lĩnh, vượt qua Ecuador với tỷ số 2-0. Quinones, ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Mexico, lại tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số. Cũng chính anh là người kiến tạo để đồng đội Raul Jimenez ấn định thắng lợi chung cuộc cho Mexico. Nhờ đó lần đầu tiên sau 40 năm (kể từ World Cup 1986), Mexico mới lặp lại thành tích góp mặt ở vòng 16 đội xuất sắc.

Đối thủ của Mexico ở trận đấu sắp tới là đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Congo. Với lợi thế tiếp tục được thi đấu trên "thánh địa" Azteca cùng phong độ cao của Quinones, đội tuyển Mexico sẵn sàng viết tiếp lịch sử ở đấu trường World Cup danh giá.