Người Pháp tranh nhau mua máy điều hòa giảm giá trước đợt nắng nóng

Hàng trăm người đã vây quanh các siêu thị Lidl ở Paris và các khu vực xung quanh trong ngày 2.7 khi hãng bán lẻ này đưa khoảng 200.000 máy điều hòa và máy quạt giảm giá lên kệ trên toàn quốc.

Theo kênh France24, Lidl bất ngờ mở bán các mẫu máy điều hòa cơ bản với giá cực rẻ, chỉ từ 179 euro/chiếc (hơn 5 triệu đồng). Ở các cửa hàng điện máy thông thường, hầu như không có chiếc máy điều hòa nào giá dưới 1.200 euro.

Hai phụ nữ tranh giành một chiếc máy điều hòa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RT

Do mức giá của Lidl quá hời, đám đông đã kéo đến "bao vây" các siêu thị nhằm tranh giành những chiếc máy lạnh giá rẻ, gây ra cảnh chen lấn, hỗn loạn.

Tại một cửa hàng, mâu thuẫn xảy ra khi một số người cố gắng chen hàng, buộc quản lý phải lên tiếng. "Tôi sẽ không mở cửa hiệu nếu các vị không rời đi", nữ quản lý hét lớn, khiến đám đông la ó phẫn nộ. Một nhân viên khác nói rằng chỉ có 2 chiếc điều hòa được giao cho cửa hàng.

Việc tranh giành, cự cãi gay gắt đến mức cảnh sát phải can thiệp và giữ trật tự tại hai cửa hàng.

Người dân chen lấn trước một siêu thị ở vùng Paris ngày 2.7 để mua máy điều hòa và máy quạt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FRANCE24

Các vị khách cãi nhau trong lúc mua hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FRANCE24

Vị khách tên Mousa Traore cho biết sau khi chờ đợi hơn một giờ cùng khoảng 200 khách hàng khác tại cửa hàng Lidl ở phía bắc Paris, ông được cửa hàng thông báo chỉ còn lại 2 chiếc. "Nhưng sau đó cảnh sát đến và chúng tôi được thông báo rằng không còn chiếc nào cả. Tôi cho là các viên cảnh sát đã lấy chúng", ông Traore kể lại và cười lớn.

Hàng trăm người khác đổ xô đến siêu thị tại Sevran, nơi xe hơi đậu thành một hàng dài tại tòa nhà có siêu thị ở trung tâm khu ngoại ô phía bắc thủ đô Pháp. Tại khu Livry-Gargan gần đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra.

"Tôi bỏ cuộc. Thật là điên rồ. Tôi đã bỏ chiếc xe của mình cách đây nhiều dãy phố để đi bộ đến đây nhưng có cả đống người đã xếp hàng sẵn trong bãi đậu xe. Vô phương rồi", một vị khách địa phương tên Lolo nói với AFP.

Các video cho thấy đám đông chen chúc trong các cửa hàng, tranh giành máy điều hòa và vét sạch kệ hàng chỉ trong vài phút khi nhu cầu nhanh chóng vượt quá nguồn cung. Một số khách hàng được cho là đã xếp hàng từ mờ sáng nhưng vẫn ra về tay không.

Tại Nanterre, hơn 100 người đã tụ tập bên ngoài một cửa hàng Lidl, gây hư hại lối vào. Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận ở Yvelines, Essonne và các khu vực khác thuộc vùng Paris.

Do số lượng có hạn nên máy điều hòa được bán sạch trong chớp mắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FRANCE24

Nước Pháp vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục dẫn đến số ca tử vong vượt mức bình thường, các bệnh viện quá tải, trường học đóng cửa và các lễ hội âm nhạc bị hủy bỏ. Các cơ quan dự báo thời tiết đang dự đoán một đợt nắng nóng khác sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Do mùa hè ở Pháp thường ôn hòa, nên rất ít nhà cửa và trường học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ để đối phó những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến hiện tượng nóng lên toàn cầu.